Σε μετωπική σύγκρουση μεταξύ της Αστυνομίας και του νομικού κόσμου εξελίσσεται η πολύκροτη «υπόθεση Σάντη», μετά τις δραματικές εξελίξεις του Μεγάλου Σαββάτου.

Η έφοδος των αρχών στην οικία και το γραφείο του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με την πλευρά του δικηγόρου να κάνει λόγο για «πρωτοφανή εκφοβισμό» και την Αστυνομία να οχυρώνεται πίσω από τη «σοβαρότητα της διερεύνησης».

Όλα άρχισαν στις 7:30 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, όταν έξι μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου χτύπησαν την πόρτα του Νίκου Κληρίδη. Σύμφωνα με τον ίδιο τον δικηγόρο, η επιχείρηση θύμιζε τρομοκρατική ενέργεια. «Με ξύπνησαν και η συμπεριφορά τους ήταν χειρότερη και από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ. Με έσπρωξαν στην πόρτα για να μπουν», δήλωσε ο κ. Κληρίδης, περιγράφοντας σκηνές έντασης.

Οι αρχές, δυνάμει εντάλματος που εκδόθηκε στη 1:00 π.μ. της ίδιας μέρας, προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, USB και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Όλα αυτά με το κινητό τηλέφωνο του Νίκου Κληρίδη να βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία με αναφορές για αποστολή στην Europol, η σημερινή μέρα στα δικαστήρια θεωρείται καθοριστική όπου αναμένεται οι δικηγόροι του Νίκου Κληρίδη να αποταθούν στο πρωτοκολλητείο ώστε να ζητηθεί αντίγραφο της η ένορκης δήλωσης με βάση την οποία η αστυνομία εξασφάλισε το ένταλμα έρευνας στην οικία και στο δικηγορικό γραφείο του. Αν τα τεκμήρια επιστραφούν «κενά περιεχομένου», η Αστυνομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις αξιοπιστίας των τελευταίων ετών.

Πέραν από τις καταγγελίες για τη βιαιότητα της επιχείρησης, η Αστυνομία αντιμετωπίζει πλέον ένα σοβαρό νομικό και επικοινωνιακό ρίσκο. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι, εφόσον το Ανώτατο Δικαστήριο δικαιώσει την πλευρά Κληρίδη και διατάξει την άμεση επιστροφή των τεκμηρίων, η ηγεσία της Αστυνομίας θα μείνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Ήδη τα τεκμήρια βρίσκονται στα χέρια των αρχών για τέσσερις ημέρες. Αν η Αστυνομία αποτύχει να αποδείξει οποιαδήποτε ουσιαστική σύνδεση του κατασχεθέντος υλικού με την «υπόθεση Σάντη» μέσα σε αυτό το διάστημα, η όλη επιχείρηση θα καταγραφεί ως μια αδικαιολόγητη επέμβαση στο δικηγορικό απόρρητο, εκθέτοντας τη Δύναμη σε κατηγορίες για προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Αστυνομία Κύπρου απορρίπτει τις επικρίσεις, τονίζοντας ότι η υπόθεση διερευνάται με «απόλυτη σοβαρότητα και πλήρη επαγγελματισμό». Η ηγεσία της δύναμης ξεκαθαρίζει ότι αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για αντικειμενική διερεύνηση και ότι δεν θα υπάρξει δημόσιος σχολιασμός για να διασφαλιστεί η ανεπηρέαστη πορεία των ερευνών.

Ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης, εκπροσωπώντας τον Νίκο Κληρίδη, προανήγγειλε δυναμικά μέτρα. Η πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίζει ότι η επιλογή της ημέρας (Μεγάλο Σάββατο) ήταν σκόπιμη, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα άμεσης προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Οι ενέργειες που δρομολογούνται σήμερα, Τρίτη του Πάσχα:

Προσφυγή στο Ανώτατο: Κατάθεση αίτησης για ακύρωση του εντάλματος έρευνας.

Καταγγελίες σε θεσμούς: Ήδη έχουν ενημερωθεί η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) και η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου (GRAVO).

Επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα: Αίτημα για άμεση επιστροφή των συσκευών, προειδοποιώντας ότι η παρακράτησή τους καθιστά τη Δημοκρατία υπόλογη για αποζημιώσεις.