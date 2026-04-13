Καταγγελίες σε διάφορους θεσμούς για την παραλαβή των ηλεκτρονικών συσκευών του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη έχουν προβεί οι δικηγόροι του, ενώ αύριο Τρίτη του Πάσχα, θα παραλάβουν την ένορκο δήλωση της αστυνομίας με σκοπό να προσβάλουν στο Ανώτατο Δικαστήριο, το ένταλμα έρευνας στην οικία και στο γραφείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι δικηγόροι του Νίκου Κληρίδη έχουν προβεί σε καταγγελίες στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην Greco και στην Gravo (Ομάδα ειδικών για την προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου) για ενδεχόμενη παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου.

Παράλληλα, όπως μας δήλωσε ο δικηγόρος Χρήστος Κληρίδης αύριο Τρίτη θα αποταθούν στο πρωτοκολλητείο ώστε να ζητηθεί αντίγραφο της η ένορκης δήλωσης με βάση την οποία η αστυνομία εξασφάλισε το ένταλμα έρευνας στην οικία και στο δικηγορικό γραφείο του Νίκου Κληρίδη.

Στόχος είναι όπως μας αναφέρθηκε, να προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο το ένταλμα έρευνας εφόσον θεωρείται ότι παραβιάζει το απόρρητο του δικηγορικού επαγγέλματος.

Στην επιστολή-καταγγελία προς την επίτροπο προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο κύριος Κληρίδης σημειώνει τα ακόλουθα:

«Τόσο προσωπικά και εκ μέρους του πελάτη μου Νίκου Κληρίδη και κοινών πελατών όπως κυρίας Αντριάνας Νικολάου έχουμε ένσταση στην επιθεώρηση, χρήση, αντιγραφή, διαχείριση, επέμβαση προσωπικών και επαγγελματικών δεδομένων καταχωρημένων στο τηλέφωνο του συναδέλφου Νίκου Κληρίδη. Καταγγέλλουμε την καταφανή αυτή παραβίαση εκ μέρους της αστυνομίας και ζητούμε την παρέμβαση σας».

Τον Νίκο Κληρίδη εκπροσωπούν οι δικηγόροι Χρήστος και Αλέξανδρος Κληρίδης και Λουίζα Παναγιώτου.