Έντονες αντιδράσεις στον νομικό κόσμο προκαλεί η χρονική στιγμή εκτέλεσης του εντάλματος έρευνας στην οικία και το γραφείο του Νίκου Κληρίδη, με δικηγόρους να θέτουν σοβαρά ζητήματα ως προς τη διαδικασία και τις επιλογές των Αρχών. Ειδικότερα, επικρίνεται το γεγονός ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, σε περίοδο που τα δικαστήρια παραμένουν κλειστά, κάτι που –όπως υποστηρίζεται– περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης δικαστικής προσφυγής και ελέγχου της νομιμότητας των ενεργειών.

Ο δικηγόρος Γιώργος Χριστοφίδης κάνει λόγο για καθυστέρηση ενεργειών από τις Αρχές τις προηγούμενες ημέρες, τονίζοντας ότι τελικά επιλέχθηκε να στοχοποιηθεί ο ίδιος ο δικηγόρος που –όπως σημειώνει– είχε ήδη καταθέσει εκτενή στοιχεία. Όπως υποστηρίζει, η εξέλιξη αυτή συνιστά «επίθεση στο δικηγορικό επάγγελμα» και εγείρει ζητήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, ο Χριστόφορος Χριστοφή επικεντρώνεται στη χρονική συγκυρία της έρευνας, επισημαίνοντας ότι η εκτέλεση εντάλματος στη 1:00 τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, με τα δικαστήρια κλειστά, στερεί τη δυνατότητα άμεσης δικαστικής προστασίας, χαρακτηρίζοντας την επιλογή «εντελώς απαράδεκτη» και ζητώντας πειστικές εξηγήσεις.

Σε ιδιαίτερα έντονο τόνο, ο Χρίστος Κληρίδης κάνει λόγο για «Μεσαιωνική Κύπρο», εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης προχωρεί σε πιο έμμεση τοποθέτηση, κάνοντας αναφορά σε ιστορικό δικονομικό παράδειγμα, υπονοώντας προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης.