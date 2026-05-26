Οι δικηγόροι αγαπούν τη Βουλή και τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Αυτό τουλάχιστον εξάγεται διαχρονικά από τον επαγγελματικό προσανατολισμό όσων τελικά καταφέρνουν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτικό έδρανο.

Αυτό το στοιχείο δεν εκλείπει ούτε και από τις φετινές βουλευτικές εκλογές, καταγράφοντας μάλιστα και αύξηση σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021. Η νέα σύνθεση της Βουλής δείχνει πως η νομική παραμένει ένας από τους επαγγελματικούς χώρους με ισχυρή παρουσία στα κοινοβουλευτικά έδρανα, κάτι που επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.

Πιο συγκεκριμένα, 17 από τους 56 βουλευτές, δηλαδή ποσοστό 30,36%, έχουν κάποια σχέση με τη νομική. Με πιο απλά λόγια, σχεδόν ένας στους τρεις βουλευτές σχετίζεται με το νομικό επάγγελμα, ενώ το 2021 η αναλογία ήταν περίπου ένας στους πέντε.

Για κάποιους, η γνώση νομικών αποτελεί σοβαρό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους επαγγελματικούς τομείς, καθώς η κατάθεση προτάσεων νόμου και οι συζητήσεις περί νομοσχεδίων προϋποθέτουν μια κάποια εμπειρία και κατανόηση για το πώς λειτουργούν οι νομοθεσίες και το Σύνταγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί από όσους ασχολούνται με τη νομική μπορούν να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ευκολία τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις τροπολογίες, αλλά και τις νομικές παραμέτρους που προκύπτουν κατά τη συζήτηση νομοσχεδίων, τόσο κατά τις καθημερινές συνεδρίες, όσο και κατά τη διάρκεια της ψήφισης τους στην Ολομέλεια.

Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί πως η Ολομέλεια της Βουλής, ασχέτως της εμπειρίας τόσων βουλευτών, έχει υποπέσει πολλές φορές σε λάθη που αφορούν είτε διαδικασίες, είτε την αντισυνταγματικότητα νομοθεσιών. Άρα, η παρουσία πολλών νομικών στα έδρανα δεν σημαίνει απαραίτητα πως αποφεύγονται πάντοτε οι αστοχίες ή πως οι νομοθεσίες που ψηφίζονται είναι εκ των προτέρων θωρακισμένες απέναντι σε συνταγματικά ζητήματα. Μάλιστα, ήταν αρκετές φορές που γίναμε μάρτυρες αστοχιών, ακόμη και σε διαδικαστικά θέματα εντός της Ολομέλειας.

Ποιοι έχουν τη νομική ως υπόβαθρο

Με βάση τα βιογραφικά τους, 17 από τους 56 βουλευτές έχουν κάποια σχέση με το νομικό επάγγελμα.

Ειδικότερα, από τον ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης, η Φωτεινή Τσιρίδου, ο Μιχάλης Φελλάς, ο Νίκος Γεωργίου, η Νικολέττα Κωνσταντίνου και ο Δήμος Γεωργιάδης.

Από το ΑΚΕΛ, ο Άριστος Δαμιανού, η Αργεντούλα Ιωάννου, ο Γιώργος Κουκουμάς και ο Ανδρέας Πασιουρτίδης.

Από το ΔΗΚΟ ο Νικόλας Παπαδόπουλος, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ο Πανίκος Λεωνίδου και ο Ζαχαρίας Κουλίας.

Από την Άμεση Δημοκρατία η Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη και από το Άλμα ο Μιχάλης Παρασκευάς.

Από το ΕΛΑΜ ο Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου κατέχει επίσης πτυχίο από Νομική Σχολή.