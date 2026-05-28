Η Renault κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της συνδεδεμένης τεχνολογίας, παρουσιάζοντας σε συνεργασία με τον όμιλο RMC BFM τη νέα υπηρεσία “RMC BFM Drive”, την πρώτη πλήρως προσωποποιημένη ραδιοφωνική εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η νέα εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα μοντέλα που διαθέτουν το σύστημα OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Η συνεργασία Renault και RMC BFM δείχνει ξεκάθαρα προς τα πού κινείται το μέλλον της αυτοκίνησης. Δηλαδή, περισσότερη συνδεσιμότητα, προσωποποιημένες υπηρεσίες και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον χρήστη. Το αυτοκίνητο μετατρέπεται σταδιακά όχι μόνο σε μέσο μετακίνησης, αλλά και σε έναν έξυπνο προσωπικό ψηφιακό χώρο.

Η γαλλική εταιρεία επενδύει όλο και περισσότερο στη δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος που κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη, πιο έξυπνη και πιο προσωποποιημένη. Με το RMC BFM Drive, ο οδηγός δεν ακούει πλέον ένα κλασικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αλλά δημιουργεί το δικό του εξατομικευμένο περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Μέσα από την εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη διάρκεια του προγράμματος που επιθυμεί, από μόλις 15 λεπτά μέχρι αρκετές ώρες, ανάλογα με το ταξίδι του. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τις θεματικές ενότητες που τον ενδιαφέρουν, όπως πολιτική, οικονομία, αθλητισμό, τεχνολογία ή διεθνείς εξελίξεις, αλλά ακόμη και τη φωνή του δημοσιογράφου που προτιμά να ακούει. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο ανάλογα με την περιοχή στην οποία κινείται το όχημα, παρέχοντας και τοπικές ειδήσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να δημιουργήσει αυτόματα μια συνεχώς ανανεωμένη ροή περιεχομένου, πλήρως προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις και στη διάρκεια της διαδρομής του οδηγού. Με αυτόν τον τρόπο, η Renault επιχειρεί να αλλάξει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνεται το ραδιοφωνικό και ενημερωτικό περιεχόμενο μέσα στο αυτοκίνητο. Το νέο σύστημα ενσωματώνεται στο OpenR Link, το προηγμένο infotainment της Renault που ήδη διαθέτει περισσότερες από 100 εφαρμογές μέσω του Play Store.

Ο Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer της Renault, δήλωσε ότι η νέα εφαρμογή προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ήχου με περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ταξιδιού, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να φέρει στον οδηγό το καλύτερο δημοσιογραφικό υλικό του ομίλου RMC BFM.