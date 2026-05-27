Η Citroën ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία της αυτοκίνησης, του θρυλικού 2CV. Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου Stellantis FaSTLAne 2030, η γαλλική μάρκα επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω σε ένα νέο μοντέλο εμπνευσμένο από το πνεύμα της ιστορικής «Deux Chevaux», το οποίο θα προσαρμοστεί στις ανάγκες της σύγχρονης ηλεκτρικής εποχής. Σύμφωνα με το Γαλλικό εργοστάσιο, δεν πρόκειται απλώς για μια νοσταλγική αναβίωση ενός ιστορικού ονόματος. Το νέο 2CV φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο σύμβολο προσιτής και ανθρώπινης κινητικότητας, διατηρώντας τις βασικές αξίες που έκαναν το αρχικό μοντέλο τόσο αγαπητό: απλότητα, πρακτικότητα, οικονομία και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Το αυθεντικό 2CV παρουσιάστηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά αυτοκίνητα στην ιστορία της Ευρώπης. Σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει μετακίνηση σε όλους, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, συνδυάζοντας χαμηλό κόστος χρήσης, άνεση και αξιοπιστία. Με τα χρόνια έγινε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας και αντισυμβατικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον CEO της Citroën, Xavier Chardon, το νέο μοντέλο θα συνεχίσει αυτή τη φιλοσοφία, όχι όμως αντιγράφοντας το παρελθόν, αλλά επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της απλής και προσιτής κινητικότητας για τις ανάγκες του σήμερα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η επιστροφή του 2CV αποτελεί την επιστροφή μιας αισιόδοξης και τολμηρής ιδέας προόδου.

Το νέο 2CV αναμένεται να είναι αμιγώς ηλεκτρικό και να τοποθετηθεί στην κατηγορία των μικρών και οικονομικών EV πόλης. Η Citroën θέλει να δημιουργήσει ένα μοντέλο που θα προσφέρει ελευθερία μετακίνησης χωρίς υπερβολές, με έμφαση στη λειτουργικότητα και στην ευκολία χρήσης, αλλά και με έντονη προσωπικότητα. Η εταιρεία θεωρεί επίσης ότι οι σημερινές συνθήκες της αγοράς όπως οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, η ανάγκη για οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι περιορισμοί στις πόλεις — δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για την επιστροφή της φιλοσοφίας του 2CV.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο μοντέλο θα αποκαλυφθούν στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2026. Μέχρι τότε, η Citroën συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην προσιτή ηλεκτροκίνηση με μοντέλα όπως το ë-C3, το οποίο ήδη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της στην ευρωπαϊκή αγορά.