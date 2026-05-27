Η ΤHEMIS PORTFOLIO MANAGEMENT HOLDINGS LTD ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Iουνίου, μέσω της πλατφόρμας e – auctions, καλύπτοντας όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Συνολικά θα διατεθούν προς πώληση πέραν των 180 αγροτεμαχίων, με τιμές από €1.000, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για επένδυση, σε οικιστικά, γεωργικά και κτηνοτροφικά τεμάχια γης.

Το πρόγραμμα των πλειστηριασμών ανά επαρχία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Λευκωσία: 2 – 8 Ιουνίου

2 – 8 Ιουνίου Λεμεσός: 9 – 15 Ιουνίου

9 – 15 Ιουνίου Πάφος: 16 – 19 Ιουνίου

16 – 19 Ιουνίου Λάρνακα: 22 – 25 Ιουνίου

22 – 25 Ιουνίου Αμμόχωστος: 26 Ιουνίου

Τα ακίνητα που προσφέρονται συνιστούν μοναδικές ευκαιρίες αξιοποίησης, καθώς είναι κατάλληλα τόσο για γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες όσο και για οικιστική ανάπτυξη.

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά διαθέσιμα τεμάχια:

Επαρχία Λευκωσίας

Πέντε χωράφια στον Κάμπο με επιφυλασσόμενη τιμή €1.000-€1.100 το καθένα

Τα ακίνητα αφορούν πέντε χωράφια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Κάμπος, στην επαρχία Λευκωσίας και εμπίπτουν στην Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας Ζ1. Τα τεμάχια 0/5343, 0/5319 και 0/5989 βρίσκονται περίπου 4 χλμ. βόρεια του κέντρου του χωριού και περί τα 1.600 μέτρα νοτιοδυτικά του δρόμου που οδηγεί προς Πάνω Πύργο, ενώ το τεμάχιο 0/6354 βρίσκεται περίπου 800 μέτρα βόρεια του κέντρου του χωριού και 200 μέτρα δυτικά από ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Το τεμάχιο 0/6144 βρίσκεται εντός του χωριού, κοντά σε βασικές υπηρεσίες όπως ηλεκτρισμό και νερό. Τα ακίνητα διαθέτουν συνολικό εμβαδόν 2.936 τ.μ. και η ζώνη επιτρέπει συντελεστή δόμησης και κάλυψης 6%, με δυνατότητα ανέγερσης μέχρι δύο ορόφων και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8,30 μέτρων.

Χωράφι στην Κλήρου με επιφυλασσόμενη τιμή €26.100

Το ακίνητο αφορά γεωργικό τεμάχιο γης στην τοποθεσία «Μακρύκαμπος» της κοινότητας Κλήρου, επαρχίας Λευκωσίας, περίπου 3 χλμ. νότια από τον πυρήνα του χωριού και 1,4 χλμ. ανατολικά από τον δρόμο Κλήρου – Καλού Χωριού. Το τεμάχιο, έχει συνολική έκταση 15.720 τ.μ. και εμπίπτει σε γεωργική ζώνη. Διαθέτει συντελεστή δόμησης 10% και συντελεστή κάλυψης 10%, επιτρέποντας την ανέγερση κτηρίου με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8,3 μέτρων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από αγροτικό και φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας ιδανικές προοπτικές για γεωργική αξιοποίηση ή άλλες επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με την πολεοδομική ζώνη.

Χωράφι στον Πάνω Πύργο με επιφυλασσόμενη τιμή €18.300

Το ακίνητο αφορά οικιστικό τεμάχιο γης το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία «Λουρκά», εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Πάνω Πύργος, στην επαρχία Λευκωσίας. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,6 χλμ. νότια της πυκνοκατοικημένης περιοχής του Κάτω Πύργου και περίπου 180 μέτρα δυτικά του κύριου δρόμου Κάτω Πύργος – Πάνω Πύργος.

Επαρχία Λεμεσού

Χωράφι στην Απεσιά με επιφυλασσόμενη τιμή €10.300

Το ακίνητο αφορά χωράφι το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Απεσιάς, στην επαρχία Λεμεσού. Βρίσκεται περίπου 100 μέτρα βόρεια του ποταμού Γαρύλλη, 2,3 χλμ. νότια του κέντρου της κοινότητας και περί τα 250 μέτρα βόρεια του δρόμου Παραμύθας – Γεράσας. Το τεμάχιο διαθέτει συνολική έκταση 11.706 τ.μ. και εμπίπτει κατά 46% στη γεωργική ζώνη Γ3 και κατά 54% στη ζώνη προστασίας Ζ3. Η ζώνη Γ3 επιτρέπει συντελεστή δόμησης και κάλυψης 10%, με δυνατότητα ανέγερσης μέχρι δύο ορόφων και μέγιστο ύψος 8,30 μέτρων, ενώ η ζώνη Ζ3 επιτρέπει δόμηση και κάλυψη 1%, με μέγιστο έναν όροφο και ύψος 5 μέτρων.

Χωράφι στην Πάχνα με επιφυλασσόμενη τιμή €18.900

Το ακίνητο αφορά χωράφι το οποίο βρίσκεται εντός της διοικητικής περιοχής της κοινότητας Πάχνα, στην επαρχία Λεμεσού. Βρίσκεται περίπου 2,1 χλμ. νοτιοδυτικά της πυκνοκατοικημένης περιοχής του χωριού και περί τα 120 μέτρα νότια του κύριου δρόμου Ανώγυρα – Πάχνα, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και ήσυχο φυσικό περιβάλλον. Παρέχεται δυνατότητα ανέγερσης μέχρι δύο ορόφων με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8,30 μέτρων, καθιστώντας το κατάλληλο για γεωργική ή άλλη επιτρεπόμενη ανάπτυξη σύμφωνα με τις πολεοδομικές πρόνοιες της περιοχής.

Χωράφι στη Σιλίκου με επιφυλασσόμενη τιμή €12.800

Το ακίνητο αφορά χωράφι το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Σιλίκου, στην επαρχία Λεμεσού, περίπου 1 χλμ. νότια του χωριού και περί τα 350 μέτρα δυτικά των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αγίου Γεωργίου. Παρέχεται δυνατότητα ανέγερσης μέχρι δύο ορόφων με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8,30 μέτρων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από φυσικό και αγροτικό περιβάλλον.

Χωράφι στην Μαθικολώνη με επιφυλασσόμενη τιμή €22.800

Το ακίνητο αφορά χωράφι το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαθικολώνης του Δήμου Αμαθούντας, στην επαρχία Λεμεσού. Βρίσκεται περίπου 870 μέτρα βορειοανατολικά της νέας πυκνοκατοικημένης περιοχής της Μαθικολώνης και περί το 1 χλμ. ανατολικά του κύριου δρόμου Μαθικολώνης – Αψιού. Παρέχεται δυνατότητα ανέγερσης μέχρι δύο ορόφων με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8,30 μέτρων. Το ακίνητο εφάπτεται στα δυτικά εγγεγραμμένου δημόσιου δρόμου από σκυρόδεμα, μέρος του οποίου είναι χωμάτινο, με πρόσωπο περίπου 38 μέτρων, προσφέροντας καλή προσβασιμότητα και προοπτικές αξιοποίησης σε ένα ήσυχο φυσικό περιβάλλον.

Επαρχία Λάρνακας

Χωράφι στους Αγίους Βαβατσινιάς με επιφυλασσόμενη τιμή €4.700

Το ακίνητο αφορά χωράφι το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αγίων Βαβατσινιάς, στην επαρχία Λάρνακας, περίπου 1.100 μέτρα βορειοανατολικά του αρχικού πυρήνα του χωριού, σε περιοχή με φυσικό και αγροτικό χαρακτήρα. Παρέχεται δυνατότητα ανέγερσης μέχρι δύο ορόφων με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8,30 μέτρων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της πολεοδομικής ζώνης.

Επαρχία Πάφου

Χωράφι στην Μελάνδρα με επιφυλασσόμενη τιμή €10.500

Το ακίνητο αφορά χωράφι το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μελάνδρας, στην επαρχία Πάφου περίπου 1.000 μέτρα ανατολικά από το κέντρο της Μελάνδρας και περί τα 900 μέτρα νοτιοανατολικά από το κέντρο της κοινότητας Λυσός, σε περιοχή με φυσικό και αγροτικό χαρακτήρα.

Επαρχία Αμμοχώστου

Χωράφι στο Αυγόρου με επιφυλασσόμενη τιμή €4.400

Το ακίνητο αφορά χωράφι το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αυγόρου, στην επαρχία Αμμοχώστου περίπου 80 μέτρα ανατολικά του συνδετικού δρόμου Αυγόρου – Αχερίτου – Άχνας και περί τα 1.600 μέτρα βόρεια του κέντρου της κοινότητας, σε περιοχή με αγροτικό χαρακτήρα και περιορισμένη ανάπτυξη. Το τεμάχιο εμπίπτει στην Αγροτική Ζώνη Γα5, διαθέτει συνολική έκταση 1.593 τ.μ. και συντελεστή δόμησης και κάλυψης 15%. Παρέχεται δυνατότητα ανέγερσης μέχρι δύο ορόφων με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7 μέτρων.

Για τη συμμετοχή σας ως υποψήφιος προσφοροδότης σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς μέσω του συστήματος www.eauction-cy.com απαιτείται η εγγραφή σας στο σύστημα.

