Αίσθηση προκάλεσε χθες στον διεθνή οικονομικό Τύπο η ανακοίνωση του ενεργειακού κολοσσού BP για απόλυση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Άλμπερτ Μάνιφολντ με άμεση ισχύ, μόλις οκτώ μήνες από την επιλογή του.

Στην ανακοίνωσή της, η BP, αναφέρει ότι η απομάκρυνση του Μάνιφολντ «έρχεται μετά από σοβαρές ανησυχίες που τέθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με σημαντικά πρότυπα διακυβέρνησης, εποπτείας και συμπεριφοράς».

Δεν ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική ούτε η ανώτερη ανεξάρτητη διευθύντρια Αμάντα Μπλανκ, που απλά πρόσθεσε πως «ο Άλμπερτ βοήθησε στην επίτευξη ευπρόσδεκτης εστίασης και ρυθμού στον μετασχηματισμό της BP. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο εξεπλάγη και απογοητεύτηκε όταν έμαθε για ζητήματα εποπτείας διακυβέρνησης και συμπεριφοράς που θεωρεί απαράδεκτα και έλαβε αποφασιστικά μέτρα».

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η διάρρηξη των σχέσεων του διοικητικού συμβουλίου με τον πρόεδρο σχετίζεται με θέματα προσωπικής συμπεριφοράς του Μάνιφολντ προς συνεργάτες αλλά και για πλημμελή ενημέρωση του συμβουλίου για αυτές τις σχέσεις.

Όπως επισημαίνει το CNBC, λίγες εβδομάδες πριν την αποπομπή του, ο Manifold είχε δεχθεί ασυνήθιστα μεγάλη αντίδραση από μετόχους για θέματα διακυβέρνησης και χειρισμού ψηφισμάτων σχετικά με το κλίμα. Περισσότερο από το 18% των ψήφων ήταν εναντίον της επανεκλογής του.

Ως προσωρινός πρόεδρος ορίστηκε ο Ian Tyler, μέχρι να βρεθεί μόνιμος αντικαταστάτης.

Οι μετοχές της BP υποχώρησαν σχεδόν κατά 10% μετά την ανακοίνωση και η διαπραγμάτευσή τους σταμάτησε για λίγο. Αργότερα, μειώθηκαν μερικώς οι απώλειες και η διαπραγμάτευση των μετοχών υποχώρησε σχεδόν κατά 5%.

Η BP ανακοίνωσε τον διορισμό του πέρυσι, έπειτα από χρόνια υποαπόδοσης των μετοχών έναντι των ανταγωνιστών της, η οποία είχε προκαλέσει επίμονες εικασίες για εξαγορές και διασπάσεις.

Υπό τον Μάνιφολντ, το διοικητικό συμβούλιο της BP συρρικνώθηκε.

Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε αποχωρήσει ο τότε CEO Murray Auchincloss και από τον Απρίλιο του 2026 επικεφαλής είναι η Meg O’Neill. Η εταιρεία ξεκαθάρισε χθες ότι η εμπιστοσύνη της προς τη σημερινή CEO παραμένει αμετάβλητη.