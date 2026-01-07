Η BP συμφώνησε να πουλήσει στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Stonepeak Partners το 65% των μετοχών που διατηρεί στην πασίγνωστη επιχείρηση λιπαντικών Castrol.

Το CNBC μετέδωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε καθώς η εταιρεία επιδιώκει να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 2027, ώστε να κινηθεί προς «την επιστροφή της στα βασικά της καθήκοντα, εστιάζοντας στην εξερεύνηση και ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου», όπως δήλωσε ανώτατο στέλεχος στο CNBC.

Η πώληση αποτιμά την Castrol στα 10,1 δισεκατομμύρια δολάρια και η BP θα βάλει στα ταμεία της περίπου 6 δισ. δολάρια καθαρά.

Ενεργειακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων της ινδικής Reliance Industries και του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, καθώς και των εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo Global Management και Lone Star Funds είχαν επίσης ενδιαφερθεί για την Castrol τον Μάιο, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Με αυτό, έχουμε πλέον ολοκληρώσει ή ανακοινώσει πάνω από το ήμισυ του στοχευμένου προγράμματος εκποίησης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα έσοδα να ενισχύουν σημαντικά τον ισολογισμό της bp», δήλωσε η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος Carol Howle. «Η πώληση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεχιζόμενη υλοποίηση της στρατηγικής μας για την επαναφορά. Μειώνουμε την πολυπλοκότητα, εστιάζουμε το downstream στις κορυφαίες ολοκληρωμένες επιχειρήσεις μας και επιταχύνουμε την υλοποίηση του σχεδίου μας».

Η BP έχει την επιλογή να πουλήσει και το υπόλοιπο 35% των μετοχών της στην Castrol μετά από μια διετή περίοδο αναμονής.

Η πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της Castrol έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της BP ότι διορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο — είναι η τέταρτη σε έξι χρόνια. Η Meg O’Neill θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Απριλίου, αντικαθιστώντας τον Murray Auchincloss, ο οποίος παρέμεινε στη θέση λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο Stephen Isaacs, στρατηγικός σύμβουλος στην Alvine Capital, η οποία κατέχει θέση στην BP, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο «Squawk Box Europe» του CNBC ότι ενώ η BP έχει «πολύ κακή απόδοση για πολύ, πολύ καιρό», η αλλαγή διευθύνοντος συμβούλου θα μπορούσε να είναι «το τελευταίο κομμάτι του παζλ» για να βάλει τα πράγματα σε τάξη.