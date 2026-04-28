Νέα στοιχεία για τον τρόπο που δημιουργούνταν τα μηνύματα της επονομαζόμενης «Σάντης», έρχονται στο φως και δείχνουν πως ήταν προϊόν κατασκευής και όχι φυσικής ανταλλαγής με άλλα πρόσωπα. Ψάχνοντας τα μηνύματα που παρέδωσαν στις Αρχές διάφορα πρόσωπα ή που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ο τρόπος κατασκευής τους που δείχνει πως αποτελούν δημιούργημα της ίδιας.

Από τη δημοσιογραφική έρευνα φάνηκε πως κάποια μηνύματα που φέρονται να απεστάλησαν από το κινητό της προς άλλο άτομο (ότι δήθεν ήταν συνομιλία με τρίτο πρόσωπο), είχαν τον ίδιο αποστολέα και τον ίδιο παραλήπτη, ενώ σε κάποια οι αποστολείς ήταν οι ίδιοι σε σειρά μηνυμάτων, τα οποία όμως είχαν την ίδια ακριβώς ώρα.

Επίσης, σε άλλα φαίνεται η φωτογραφία του κατόχου του λογαριασμού και σε άλλα όχι, ενώ επρόκειτο για τον ίδιο λογαριασμό. Ακόμα, σε ορισμένα μηνύματα άλλη ώρα δείχνει το κινητό και άλλη δείχνει ότι στάλθηκε το μήνυμα. Σε άλλη περίπτωση, φαίνεται μήνυμα να έχει διάρκεια αποστολής 16΄. Επίσης και αυτό είναι βασικό, την ώρα που απέστελλε τα μηνύματα, το κινητό τηλέφωνο ήταν σε κατάσταση «μόνο επείγουσες κλήσεις» και η συσκευή σου επιτρέπει να καλέσεις μόνο για βοήθεια, όχι να στείλεις μηνύματα.

Όλα αυτά παραπέμπουν στο συμπέρασμα ότι η «Σάντη» χρησιμοποιούσε εφαρμογή που τη βοηθούσε να δημιουργήσει fake μηνύματα και, μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις δεν άλλαζε τον παραλήπτη ώστε να είναι άλλος από τον αποστολέα.

Στο μεταξύ, σε νέους ισχυρισμούς προέβη χθες ο Μακάριος Δρουσιώτης, σε σχέση με μήνυμα δήθεν τον Δεκέμβριο 2019, λέγοντας πως κατά τον ουσιώδη χρόνο προϊστάμενος της «Σάντης» ήταν ο Ανδρέας Γρηγορίου.

Στο μήνυμα, κατά τους ισχυρισμούς, φαίνεται να αναφέρει πως «έταξαν» τη θέση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή στο υπουργείο Δικαιοσύνης του Ανδρέα Γρηγορίου, επί θητείας Γιώργου Σαββίδη, ενώ αργότερα διορίστηκε στη θέση που καταγράφεται στο sms, με τον Μακάριο Δρουσιώτη να διερωτάται εάν η «Σάντη», «η οποία σύμφωνα με τον “ενημερωμένο” Τύπο έβρισκε πληροφορίες από το ίντερνετ και κατασκεύαζε μηνύματα, είχε και διορατικές ικανότητες; Πρόβλεπε το μέλλον, ακόμη και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου».

Όπως λέει, «από τις διαρροές στα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ξανά η αξιοθρήνητη προσπάθεια της Αστυνομίας, υπό τις διαταγές του κ. Αρναούτη και την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, να διαψεύσει αντί να διερευνήσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων».

Σημειώνει ότι «τελευταίο κρούσμα η επιλεκτική διαρροή ότι οι ανακριτές έλαβαν καταθέσεις και από το Ταχυδρομείο, αφού η “Σάντη” «έλεγε σε φίλους και γνωστούς πως εργαζόταν σε ταχυδρομείο της επαρχίας Λευκωσίας σε απόσταση αναπνοής από τη Νομική Υπηρεσία, αλλά και το Προεδρικό, όπου, επίσης, έλεγε πως εργαζόταν».

Ωστόσο, συνεχίζει, «σύμφωνα με πηγές η ίδια εργαζόταν στο Ταχυδρομείο Προδρόμου. Διευθυντής Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών την συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο Ανδρέας Γρηγορίου και η έδρα του ήταν το Ταχυδρομείο Προδρόμου. Η “Σάντη” αναφέρεται στην εργασία της στο Ταχυδρομείο σε ηχογραφημένη συνέντευξη της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την εργοδότησε ο Γρηγορίου μέσω σχεδίου της ΑΝΑΔ». Σε ένα από το μηνύματα που φαίνεται να στάλθηκε από τον Γ. Μυλωνάκη στον Μ. Χριστοδούλου, αναφέρεται ως “δικός μας”. Μήπως ρωτήθηκε ο Γρηγορίου από τους ανακριτές για τη σχέση του με την “Σάντη”;».

Αναφέρει ακόμα ότι «σε μήνυμα που φαίνεται να έστειλε ο Δημήτρης Παπαδάκης στον Χριστοδούλου, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, αναφέρεται ότι «του έταξαν (του Γρηγορίου) τη θέση του γενικού διευθυντή του υπουργείου Δικαιοσύνης». Όπως επισημαίνει, «μία εβδομάδα αργότερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει σύσταση στην ΕΔΥ για το διορισμό του Ανδρέα Γρηγορίου ως αναπληρωτή Διευθυντή του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, όταν υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος σήμερα δίνει οδηγίες στην Αστυνομία ως Γενικός Εισαγγελέας».

Καταληκτικά, λέει: «Δηλαδή, η “Σάντη”, η οποία σύμφωνα με τον “ενημερωμένο” Τύπο έβρισκε πληροφορίες από το ίντερνετ και κατασκεύαζε μηνύματα, είχε και διορατικές ικανότητες: Πρόβλεπε το μέλλον, ακόμη και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου».

Για το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο κ. Γρηγορίου προτίθεται να δώσει κατάθεση στην Αστυνομία σε σχέση με τους ισχυρισμούς και ήδη ήρθε σε επαφή ο ίδιος με τις Αρχές.

Επί τούτου, ο Δημήτρης Παπαδάκης σε ανάρτησή του αναφέρει ότι «επί θητείας Νίκου Αναστασιάδη 10 χρόνια, ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό. Μία όταν ήρθε ο Γιούνκερ και μια σε δεξίωση για τους απόδημους. Αυτός που ήταν στην αυλή και έκανε το poodle για τόσο (σ.σ. Μ. Δρουσιώτης) καιρό είδε να έχω στενές σχέσεις και να διορίζω ΓΔ;».

Από διερεύνηση που κάναμε, όντως η «Σάντη» εργάστηκε στο Τμήμα Ταχυδρομείων μέσω προγράμματος της ΑΝΑΔ για άτομα που λάμβαναν ΕΕΕ για μια μικρή περίοδο το 2017-2018. Θα μπορούσε, βεβαίως, υποθετικά ομιλούντες, να δημιουργήσει ένα μήνυμα το 2020 με ετεροχρονισμένη ημερομηνία και να αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα, εφόσον είχε στη διάθεσή της εφαρμογή που της επέτρεπε να το πράττει, όπως αποδείχθηκε και με άλλα μηνύματα. Ωστόσο, την αυθεντικότητα του μηνύματος όπως και των δεκάδων άλλων θα την διαπιστώσει η Αστυνομία μέσα από τις έρευνές της όπως και η Europol.

Παρέλαση επωνύμων που κατονομάζονται

Οι ανακριτές σε μια προσπάθεια να διερευνήσουν όλα τα όσα αναφέρονται στα μηνύματα αλλά και τη γνησιότητά τους, καλούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στα μηνύματα και τους αποδίδονται διάφορες αξιόποινες πράξεις.

Πλην του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, που κλήθηκε και έδωσε κατάθεση αναφορικά με την «Αδελφότητα των Ροδόσταυρων», οι ανακριτές είχαν συνάντηση και με τον τέως γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού. Η συνάντηση σχετιζόταν με τον ισχυρισμό του Μ. Δρουσιώτη ότι με την προτροπή του πρώην Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μύρωνα Νικολάτου, είχε προτείνει τον Γιώργο Σαββίδη ως Γενικό Εισαγγελέα αντί του Ιωνά Νικολάου. Ο κ. Κυπριανού έχει διαψεύσει και δημόσια αυτόν τον ισχυρισμό, το ανέφερε και στην κατάθεσή του στους ανακριτές.

Οι ανακριτές είχαν, επίσης, συνάντηση και με τον Μύρωνα Νικολάτο τόσο σε σχέση με τον πιο πάνω ισχυρισμό που αφορά στον Γιώργο Σαββίδη, όσο και για τις αναφορές για έμβασμα €500.000. Κατάθεση έδωσαν και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, όσο και ο νομικός Πόλυς Πολυβίου, τα ονόματα των οποίων, επίσης, αναφέρονται στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Παράλληλα, αναμένεται αυτήν την εβδομάδα οι εμπορικές τράπεζες να διαβιβάσουν στους ανακριτές στοιχεία από τους λογαριασμούς συγκεκριμένων προσώπων, ώστε να φανεί κατά πόσον η «Σάντη» είχε εμβάσματα όπως υπάρχει ισχυρισμός, με σκοπό να εξαχθούν στο εξωτερικό είτε από πρώην δικαστικό είτε από εταιρεία ελληνικών συμφερόντων.

Εν αναμονή απόφασης του Ανωτάτου

Στο μεταξύ, αναμένεται εντός της τρέχουσας εβδομάδας το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφασίσει στο αίτημα του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη για το κατά πόσον θα του δώσει άδεια να ζητήσει ακύρωση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του, μεταξύ των οποίων και το γραφείο του και αν θα εκδώσει διάταγμα που να απαγορεύει στην Αστυνομία να επεξεργάζεται το περιεχόμενο που παραλήφθηκε για εξέταση. Η αίτηση του κ. Κληρίδη βασίστηκε στην παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου και κυρίως στο γεγονός ότι κατά την έρευνα στο γραφείο του δεν παρευρίσκονταν μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για επίβλεψη της έρευνας.

Τέλος, τις επόμενες ημέρες θα γνωσθεί πότε και πόσοι Αμερικανοί ειδικοί του FBI θα έρθουν στην Κύπρο, για να προχωρήσουν σε ανάλυση των καταθέσεων και θα σκιαγραφήσουν το προφίλ της «Σάντης», ώστε να διαφανεί κατά πόσον όλα μηνύματα είναι το αποτέλεσμα μυθοπλασίας.