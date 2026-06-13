Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν είναι επιλεκτική στις συναντήσεις με πολιτικά κόμματα, αυτά που συμμετέχουν στη Βουλή. Κατά την εδώ παρουσία της είδε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Άλμα. Όχι όμως το ΕΛΑΜ! Προφανώς γιατί κάποιοι τη συμβούλεψαν να μη δει ένα κόμμα τα οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές είναι τρίτο στις προτιμήσεις των Κυπρίων ψηφοφόρων.

Είναι καλό η πλευρά των Ηνωμένων Εθνών να δώσει μια εξήγηση γι’ αυτές τις επιλογές. Αν η μη συνάντηση έχει να κάνει με τις θέσεις του εν λόγω κόμματος, και γιατί το ΕΛΑΜ δεν στηρίζει τη λύση ΔΔΟ, τότε προκύπτει ένα ευρύτερο ζήτημα. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, δηλαδή τη μη στήριξη στη λύση ΔΔΟ, δεν θα έπρεπε να συναντά ούτε και τον Χακάν Φιντάν. Αφού ούτε και η Τουρκία στηρίζει πλέον το συγκεκριμένο μοντέλο λύσης και επιζητά λύση δύο κρατών.

ΑΠΙΜ