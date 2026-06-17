Ο Τζέρεμι Κλάρκσον προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους τηλεθεατές της σειράς Clarkson’s Farm, αποκαλύπτοντας στα τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου.

Ο 66χρονος Βρετανός παρουσιαστής, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις εκπομπές Top Gear και The Grand Tour, γνωστοποίησε την κατάσταση της υγείας του στους συνεργάτες του, Kaleb Cooper και Charlie Ireland, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον προγραμματισμό της συγκομιδής στη φάρμα Diddly Squat.

Κλάρκσον: «Έχω καρκίνο»

Σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της σειράς, ο Κλάρκσον, εμφανώς συγκινημένος, ανακοίνωσε:

«Έχω καρκίνο».

Ο Κάλεμπ Κούπερ αντέδρασε με δυσπιστία, ρωτώντας τον: «Όχι, δεν έχεις. Πού;».

Ο παρουσιαστής απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή της ασθένειας, απαντώντας:

«Το πού βρίσκεται δεν αφορά κανέναν. Το γνωρίζω από τον Μάιο».

«Είναι επιθετικός, αλλά τον εντοπίσαμε πολύ νωρίς»

Ο Κλάρκσον εξήγησε ότι η διάγνωση προέκυψε έπειτα από ιατρικές εξετάσεις και βιοψία που πραγματοποίησε το 2025.

«Έκανα ένα τσεκ απ, θυμάστε, τον Μάιο. Έλειψα πριν από λίγο καιρό, έκανα βιοψία και είναι καρκίνος. Είναι επιθετικός, αλλά βρίσκεται σε πραγματικά πολύ πρώιμο στάδιο, οπότε η θεραπεία θα είναι… ξέρετε».

Παράλληλα αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να αναβάλει τα σχέδιά του για τη συγκομιδή: «Προσευχόμουν να ολοκληρώσουμε τη συγκομιδή και μετά να ξεκινήσω τη θεραπεία, αλλά τελικά θα πέσει ακριβώς στη μέση της περιόδου».

Ο Κάλεμπ Κούπερ του εξέφρασε αμέσως τη στήριξή του, λέγοντας: «Φρόντισε τον εαυτό σου. Πήγαινε να κάνεις ό,τι χρειάζεται και αν χρειαστείς οτιδήποτε, απλώς πάρε τηλέφωνο».

Χειρουργείο και επιπλοκές στη θεραπεία

Ο Βρετανός παρουσιαστής αποκάλυψε ότι χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, σημειώνοντας πως το σώμα του θα μείνει «εκτός λειτουργίας για λίγο καιρό».

Σε μεταγενέστερη σκηνή, μιλώντας με τη σύντροφό του Λίζα Χόγκαν και τους συνεργάτες του, έκανε έναν απολογισμό της δύσκολης χρονιάς: «Ξεκινήσαμε τη χρονιά με στεφανιαία νόσο και την τελειώσαμε με καρκίνο».

🚨HEARTBREAKING BOMBSHELL FROM DIDDLY SQUAT: JEREMY CLARKSON REVEALS HE HAS CANCER 😢



In the final two episodes of Clarkson’s Farm Season 5, Jeremy Clarkson shares some truly devastating personal news.



Jeremy is in his office discussing the farm harvest with Charlie and Kaleb… pic.twitter.com/MN9IDXlczS — J Stewart (@triffic_stuff_) June 17, 2026

Ωστόσο, τόνισε ότι προτιμά να εστιάζει στα θετικά: «Μπορούμε να σταθούμε όσο θέλουμε σε όλα τα άσχημα που συνέβησαν στη φάρμα, αλλά νομίζω πως είναι καλύτερο τώρα, στο τέλος της χρονιάς, να επικεντρωθούμε στα καλά πράγματα που συνέβησαν».



Αργότερα, η εκπομπή τον δείχνει σε νοσοκομειακό κρεβάτι, όπου αποκαλύπτει ότι η θεραπεία δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως αναμενόταν.

«Ας πούμε ότι ένα μέρος της θεραπείας δεν πήγε όπως έπρεπε. Θα μείνω εδώ για λίγο καιρό. Δεν μπορώ να φάω ή να πιω τίποτα και δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί».

«Αν όλα πάνε καλά, θα με δείτε στην έκτη σεζόν»

Στην πιο συγκινητική του δήλωση, ο Κλάρκσον απευθύνθηκε στους τηλεθεατές αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον:

«Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν όλα αυτά έχουν επιτυχία, θα με δείτε στην έκτη σεζόν. Αν όχι, δεν θα με δείτε. Να προσέχετε όλοι».

Λίγες ώρες πριν από την προβολή των επεισοδίων, ο παρουσιαστής είχε προειδοποιήσει το κοινό μέσω Instagram ότι επρόκειτο για επεισόδια διαφορετικά από όσα έχουν συνηθίσει οι φίλοι της σειράς.

«Συνήθως προσπαθούμε να κρατάμε την εκπομπή αγροτική, γοητευτική και χαρούμενη. Όμως τα δύο τελευταία επεισόδια δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι δύσκολα στην παρακολούθηση. Πραγματικά πολύ δύσκολα».

Είχε προηγηθεί σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα

Η αποκάλυψη έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε ο Κλάρκσον το 2024, όταν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με πόνους στο στήθος.

Οι γιατροί διαπίστωσαν τότε ότι μία από τις αρτηρίες του ήταν πλήρως φραγμένη, με τον ίδιο να δηλώνει αργότερα ότι βρισκόταν «λίγες ημέρες από τον θάνατο». Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την τοποθέτηση στεντ, ενώ οι γιατροί τον προειδοποίησαν ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του.

Παρά τις σοβαρές δοκιμασίες, ο Κλάρκσον παραμένει ενεργός επαγγελματικά, καθώς συνεχίζει την παρουσίαση του «Who Wants to Be a Millionaire?», ενώ η Amazon έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την έκτη σεζόν του «Clarkson’s Farm».

iefimerida.gr