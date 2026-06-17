Ένας 36χρονος γυμναστής από τη Βοστώνη κατάφερε να βγάλει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια σε μόλις έναν χρόνο κοροϊδεύοντας τους επενδυτές private equity στα social media. Ο Τζόνι Χίλμπραντ ξεκίνησε τον χαρακτήρα «PE Guy» ως χόμπι, υποδυόμενος έναν στερεοτυπικό χρηματιστή με υπερβολική αυτοπεποίθηση και ακατανόητη εταιρική ορολογία και το πιο παράδοξο είναι ότι οι ίδιοι οι χρηματιστές έγιναν οι πιο φανατικοί του θαυμαστές.

Σήμερα ο «PE Guy», όπως είναι γνωστός στα κοινωνικά δίκτυα, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η σάτιρα, τα social media και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας που πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητη.

Υποδυόμενος έναν στερεοτυπικό επενδυτή private equity

Η επιτυχία του Χίλμπραντ συνέβη σχεδόν τυχαία. Τον Μάρτιο του 2025 άρχισε να ανεβάζει βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα υποδυόμενος έναν στερεοτυπικό επενδυτή private equity. Ο χαρακτήρας του συγκέντρωνε όλα τα κλισέ που συνοδεύουν τον κόσμο της υψηλής χρηματοοικονομικής: υπερβολική αυτοπεποίθηση, εμμονή με την κερδοφορία, ακατανόητη εταιρική ορολογία και μια μόνιμη διάθεση να μετατρέψει τα πάντα σε επενδυτική ευκαιρία. Στην αρχή το αντιμετώπιζε αποκλειστικά ως χόμπι.

«Αρχικά, δημοσίευα δύο βίντεο την εβδομάδα και δεν το έβλεπα καθόλου ως τρόπο να βγάλω χρήματα», εξηγεί.

Η κατάσταση άλλαξε όταν μια εταιρεία ανδρικής ένδυσης, η Black Tux, επικοινώνησε μαζί του για την πρώτη εμπορική συνεργασία. Ο ίδιος δεν είχε ιδέα πόσα έπρεπε να χρεώσει για μια διαφήμιση. Αντί να απευθυνθεί σε μάνατζερ ή διαφημιστικό γραφείο, στράφηκε στο ChatGPT.

«Ρώτησα το ChatGPT πόσα θα μπορούσα να χρεώσω με βάση το μέγεθος των λογαριασμών μου. Έστειλα τον αριθμό στην εταιρεία και συμφώνησαν αμέσως», θυμάται.

Η συμφωνία λειτούργησε ως καταλύτης. Άλλες εταιρείες είδαν ότι είχε ήδη συνεργαστεί με έναν διαφημιζόμενο και άρχισαν να τον προσεγγίζουν. Μέσα σε λίγους μήνες το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του γέμισε με προτάσεις συνεργασίας.

Παράλληλα, οι ακόλουθοί του άρχισαν να ζητούν εξατομικευμένα βίντεο. Στην αρχή δεν διέθετε λογαριασμό στην πλατφόρμα Cameo, όπου διάσημοι και influencers χρεώνουν βιντεοσκοπημένα μηνύματα για θαυμαστές. Έτσι πρότεινε στους ενδιαφερόμενους να του στείλουν όσα χρήματα θεωρούσαν δίκαια μέσω Venmo.

Οι περισσότεροι προσέφεραν από 200 έως 400 δολάρια για κάθε βίντεο.

«Τότε κατάλαβα ότι υπήρχε πραγματική αγορά γι’ αυτό που έκανα», λέει.

Η επιτυχία του Χίλμπραντ συνέβη σχεδόν τυχαία. Τον Μάρτιο του 2025 άρχισε να ανεβάζει βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα υποδυόμενος έναν στερεοτυπικό επενδυτή private equity / ΤΙΚΤΟΚ

Λίγο αργότερα η Cameo επικοινώνησε η ίδια μαζί του. Μέσα σε έναν χρόνο δημιούργησε σχεδόν 1.200 προσωποποιημένα βίντεο, μετατρέποντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων του.

Η μεγάλη έκρηξη, ωστόσο, προήλθε από τις εμπορικές συνεργασίες. Εταιρείες λογισμικού, fintech startups, υπηρεσίες επιχειρηματικής τεχνολογίας και καταναλωτικά brands ανακάλυψαν ότι ο αυτοσαρκαστικός χαρακτήρας του μπορούσε να προσεγγίσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό κοινό: στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές και νέους επαγγελματίες που εργάζονται στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Μεταξύ των πιο γνωστών συνεργασιών του ήταν εκείνη με τη fintech εταιρεία Ramp. Η ομάδα μάρκετινγκ της εταιρείας σχεδίασε μια viral καμπάνια στην οποία ο Χίλμπραντ, ως PE Guy, «συνεντευξίαζε» τον υποτιθέμενο οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, τον ηθοποιό Μπράιαν Μπάουμγκαρτνερ, γνωστό παγκοσμίως ως Κέβιν από τη σειρά «The Office». Η καμπάνια σημείωσε μεγάλη επιτυχία και άνοιξε τον δρόμο για ακόμη περισσότερες συμφωνίες.

Παρά το γεγονός ότι πλέον συνεργάζεται με μεγάλα πρακτορεία και έχει υπογράψει συμφωνία εκπροσώπησης με την UTA, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ταλέντων στον κόσμο, εξακολουθεί να διαχειρίζεται μόνος του σχεδόν όλες τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Ο χαρακτήρας του συγκέντρωνε όλα τα κλισέ που συνοδεύουν τον κόσμο της υψηλής χρηματοοικονομικής: υπερβολική αυτοπεποίθηση, εμμονή με την κερδοφορία, ακατανόητη εταιρική ορολογία και μια μόνιμη διάθεση να μετατρέψει τα πάντα σε επενδυτική ευκαιρία. Στην αρχή το αντιμετώπιζε αποκλειστικά ως χόμπι / ΤΙΚΤΟΚ

«Μου πρότειναν άνθρωποι να με αναλάβουν και να κρατούν μέχρι και το 40% των εσόδων μου. Αυτό με τρόμαξε. Έτσι αποφάσισα να γίνω ο ίδιος ο μάνατζέρ μου. Ουσιαστικά είπα ότι θα χρησιμοποιώ το ChatGPT ως μάνατζερ», αναφέρει.

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει και μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία των δημιουργών περιεχομένου. Ο Χίλμπραντ δεν χρησιμοποιεί το ChatGPT για να γράφει σενάρια. Αντίθετα, το αξιοποιεί για διοικητικές εργασίες: διαχείριση email, λογιστικά ζητήματα, επικοινωνία με πελάτες και οργάνωση συνεργασιών.

«Δεν χρησιμοποιώ ποτέ την τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει τα αστεία μου. Είναι η δική μου φωνή και θέλω να παραμείνει έτσι», ξεκαθαρίζει.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της επιτυχίας του είναι ότι ο χαρακτήρας έχει αρχίσει να ξεφεύγει από τα όρια της αρχικής του ιδέας. Ενώ στην αρχή όλα τα βίντεο σχετίζονταν με τον κόσμο των private equity funds, σήμερα μόλις το 20% του περιεχομένου του αναφέρεται άμεσα στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η μεγάλη έκρηξη, ωστόσο, προήλθε από τις εμπορικές συνεργασίες. Εταιρείες λογισμικού, fintech startups, υπηρεσίες επιχειρηματικής τεχνολογίας και καταναλωτικά brands ανακάλυψαν ότι ο αυτοσαρκαστικός χαρακτήρας του μπορούσε να προσεγγίσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό κοινό / ΤΙΚΤΟΚ

Ο PE Guy έχει εξελιχθεί σε έναν ψεύτικο lifestyle influencer που σχολιάζει οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του: από ταξίδια με ιδιωτικά αεροπλάνα και γιοτ μέχρι αθλητικές διοργανώσεις και πολυτελείς εμπειρίες.

Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει ένα παράδοξο φαινόμενο. Οι ακόλουθοί του έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν τον χαρακτήρα σαν πραγματικό πρόσωπο.

«Αν διαφημίσω ένα προϊόν που δεν τους αρέσει, μου γράφουν ότι ο PE Guy δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ κάτι τέτοιο», λέει γελώντας.

Πίσω όμως από την επιτυχία κρύβεται και μια λιγότερο λαμπερή πραγματικότητα. Η συνεχής ερμηνεία του χαρακτήρα είναι εξαντλητική. Ο Χίλμπραντ παραδέχεται ότι έπειτα από πέντε ή έξι βίντεο Cameo αισθάνεται σωματικά εξαντλημένος.

«Αναπνέω πιο βαριά επειδή πρέπει να κρατώ συγκεκριμένη στάση σώματος και να μιλάω με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν στιγμές που λαμβάνω ένα νέο αίτημα και σκέφτομαι ότι θα μου πάρει πέντε λεπτά, αλλά τελικά αποφασίζω ότι για σήμερα έχω χορτάσει από τον PE Guy».

Παρά τις δυσκολίες, τα οικονομικά αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Τα συνολικά έσοδα ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο δολάρια μέσα σε 12 μήνες, ενώ αυξάνονται σχεδόν κάθε μήνα. Η ειρωνεία είναι ότι ο ίδιος ξεκίνησε τον χαρακτήρα εν μέρει για να σατιρίσει ανθρώπους που, όπως αισθανόταν, αντιμετώπιζαν αφ’ υψηλού το επάγγελμά του στον χώρο της γυμναστικής.

Για 10 χρόνια εργαζόταν σε γνωστές αλυσίδες fitness, όπως τα Barry’s Bootcamp και SoulCycle. Σταδιακά άρχισε να συνειδητοποιεί ότι αρκετοί από τους πελάτες του αναγνώριζαν πλέον τον PE Guy περισσότερο από τον γυμναστή.

Το τέλος του 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής. Κατάλαβε ότι δεν χρειαζόταν πλέον τη δουλειά του στον χώρο του fitness. Για πρώτη φορά στη ζωή του μπορούσε να ζήσει αποκλειστικά από έναν χαρακτήρα που είχε δημιουργήσει για πλάκα.

Και αν ο ίδιος ο PE Guy μάθαινε ότι η περσόνα του απέφερε περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια σε έναν χρόνο;

Ο Χίλμπραντ δίνει μόνος του την απάντηση, μιλώντας ως ο διάσημος χαρακτήρας του: «Θα άνοιγε διάπλατα τα μάτια του, θα άρχιζε να ιδρώνει και θα έλεγε: “Περίμενε λίγο. Μου λες ότι έβγαλες πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια σε έναν χρόνο; Άσε με να μιλήσω με την ομάδα μου και θα επανέλθω”. Μετά θα προσπαθούσε σίγουρα να αγοράσει μέρος της επιχείρησης».

iefimerida.gr