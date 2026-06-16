Η υπόθεση παρέμβασης σε δικαστική απόφαση με «πρωταγωνιστή» τον τότε δικαστή Χάρη Σολομωνίδη είναι η πλέον εντυπωσιακή στο πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία».

Αφορά την οικογενειακή και περιουσιακή διαμάχη μεταξύ του Ρώσου ολιγάρχη Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ και της εν διαστάσει συζύγου του, Ελένα Ριμπολόβλεβα, η οποία προέκυψε στο πλαίσιο διαδικασιών διαζυγίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πόρισμα, η Ελένα Ριμπολόβλεβα, η οποία υπέβαλε αίτηση διαζυγίου σε Δικαστήριο της Γενεύης, διεκδικούσε ποσό ύψους $4,5 δισεκατομμυρίων, το οποίο αντιστοιχούσε στο ήμισυ της περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης ισχυρίστηκε ότι ο κ. Ριμπολόβλεφ επιδίωκε να προστατεύσει με κάθε τρόπο τον οικογενειακό πλούτο από τις οικονομικές αξιώσεις της συζύγου του. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, ο κ. Ριμπολόβλεφ και τα πρόσωπα που ενεργούσαν εκ μέρους του, εφάρμοσαν «σχέδιο ποδηγέτησης» της Δικαιοσύνης στην Κύπρο, με απώτερο στόχο τον εξαναγκασμό της εν διαστάσει συζύγου του σε συμβιβασμό ως προς τους οικονομικούς όρους του διαζυγίου.

Στους ισχυρισμούς αναφέρεται επίσης, ότι ο δικαστής Χάρης Σολομωνίδης αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο στην κατ’ ισχυρισμόν εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κ. Ριμπολόβλεφ.

Ειδικότερα, ο Μακάριος Δρουσιώτης παρέθεσε μία σειρά ισχυριζόμενων γεγονότων, τα οποία εγείρουν υπόνοιες ότι δύο δικαστικές υποθέσεις τέθηκαν σκόπιμα ενώπιον του δικαστή κ. Σολομωνίδη, ούτως ώστε ο τελευταίος να εκδώσει διατάγματα και αποφάσεις υπέρ των συμφερόντων του κ. Ριμπολόβλεφ. Ο κ. Δρουσιώτης συσχέτισε τη χρονική εγγύτητα μεταξύ της έκδοσης ευνοϊκών αποφάσεων και διαταγμάτων και της εργοδότησης της συζύγου του εν λόγω πρώην δικαστή σε εταιρεία η οποία συνδεόταν με τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., η οποία εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του κ. Ριμπολόβλεφ.

Τα ευρήματα που καταγράφονται στο πόρισμα

Τον Οκτώβριο του 2013 καταχωρίστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας η Εναρκτήρια Aίτηση υπ’ αρ. 2092/2013 από την εταιρεία Montrago Trustees Ltd (η «Montrago»), υπό την ιδιότητά της ως επίτροπος του εμπιστεύματος «The Aries Trust», μέσω του οποίου ο κ. Ριμπολόβλεφ διατηρούσε μέρος της περιουσίας του.

Η αιτήτρια εταιρεία ζητούσε, μεταξύ άλλων, την έκδοση απόφασης, με την οποία να απαγορεύεται στην κ. Ριμπολόβλεβα η λήψη οποιωνδήποτε νομικών διαβημάτων οπουδήποτε εκτός της δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων αναφορικά με το πιο πάνω εμπίστευμα.

Ταυτόχρονα με την καταχώριση της εναρκτήριας αίτησης και στα πλαίσια αυτής, καταχωρίστηκε, μονομερής αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος. Και οι δύο καταχωρήθηκαν από τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

Η μονομερής αίτηση για έκδοση του προσωρινού διατάγματος τέθηκε την ίδια ημέρα ενώπιον του δικαστή Χάρη Σολομωνίδη, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο υπηρετούσε ως πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Στις 9/10/2013, ο δικαστής κ. Σολομωνίδης επιλαμβανόμενος της μονομερούς αιτήσεως, εξέδωσε μονομερώς το αιτούμενο προσωρινό διάταγμα εναντίον της κ. Ριμπολόβλεβα. Το εν λόγω διάταγμα απαγόρευε στην κ. Ριμπολόβλεβα και στους δικηγόρους της να εγείρουν οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες σε οποιοδήποτε Δικαστήριο οπουδήποτε εκτός ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων, προς υποστήριξη των ισχυριζόμενων δικαιωμάτων της τα οποία προκύπτουν από τη συζυγική της σχέση με τον σύζυγό της και/ή από τη διαδικασία διαζυγίου. Η απαγόρευση, με βάση το διάταγμα, ίσχυε μέχρι την τελική εκδίκαση της εναρκτήριας αίτησης και μέχρι οποιασδήποτε νεότερης οδηγίας και διατάγματος του Δικαστηρίου.

Στις 20/1/2014, κατόπιν νέας αίτησης από την εταιρεία Montrago, o δικαστής κ. Σολομωνίδης διέταξε την επίδοση του πιο πάνω προσωρινού διατάγματος στους αλλοδαπούς δικηγόρους της κ. Ριμπολόβλεβα στο εξωτερικό.

Πέντε μέρες μετά την καταχώριση της Εναρκτήριας Aίτησης και της μονομερούς ενδιάμεσης αίτησης, καταχωρίστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, πανομοιότυπη Αίτηση από την εταιρεία Merco Trustees Ltd υπό την ιδιότητά της ως επίτροπος του εμπιστεύματος «The Virgo Trust», μέσω του οποίου ο κ. Ριμπολόβλεφ διατηρούσε μέρος της περιουσίας του.

Τα αιτήματα και τα γεγονότα στα οποία βασιζόταν η αίτηση, ήταν τα ίδια με εκείνα που αναφέρονταν στην Εναρκτήρια Αίτηση.

Ταυτόχρονα με την καταχώριση της Εναρκτήριας Αίτησης και στα πλαίσια αυτής, καταχωρίστηκε, μονομερής αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος.

Η Εναρκτήρια Αίτηση και η μονομερής αίτηση καταχωρήθηκαν και πάλι από τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Η μονομερής αίτηση για έκδοση του προσωρινού διατάγματος τέθηκε την ίδια ημέρα ενώπιον του δικαστή κ. Σολομωνίδη.

Στις 14/10/2013, ο δικαστής Σολομωνίδης επιλαμβανόμενος της μονομερούς αιτήσεως, εξέδωσε προσωρινό διάταγμα, το οποίο είχε το ίδιο περιεχόμενο με εκείνο του διατάγματος ημερ. 9/10/2013 που εξέδωσε στην Εναρκτήρια Αίτηση υπ’ αρ. 2092/2013.

Σημειώνεται ότι οι Αιτήτριες Εταιρείες στην Εναρκτήριες Αιτήσεις υπ’ αρ. 2092/2013 και υπ’ αρ. 2125/2013, είχαν το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείτο από μέλη της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

Οι δικηγόροι της Ριμπολόβλεβα ζήτησαν την εξαίρεση του δικαστή

Στις 13/5/2014, οι δικηγόροι της Ριμπολόβλεβα καταχώρισαν αίτηση εξαίρεσης του δικαστή Σολωμονίδη από την εκδίκαση της Εναρκτήριας Αίτησης 2092/2013 λόγω προκατάληψης. Κύριος λόγος της αίτησης ήταν η πρόσληψη της συζύγου του εν λόγω δικαστή στην εταιρεία A. Neocleous Trust Company Ltd η οποία, σύμφωνα με την αίτηση, συνδεόταν με τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., και τις αιτήτριες εταιρείες στις Εναρκτήριες Aιτήσεις υπ’ αρ. 2092/2013 και 2125/2013.

Στις 9/7/2014, ο δικαστής κ. Σολομωνίδης εξέδωσε απόφαση με την οποία απέρριψε την ως άνω αίτηση εξαίρεσης. Στην εν λόγω απόφαση, ο δικαστής ανέφερε ότι η σύζυγος του προσελήφθη ως λογίστρια, δυνάμει σύμβασης εργοδότησης, στην εταιρεία A. Neocleous Trust Company Ltd, η οποία, ως επεσήμανε, δεν είναι η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., που χειρίζεται τις δύο εναρκτήριες αιτήσεις. Ταυτόχρονα τόνισε ότι οι δύο Εναρκτήριες Αιτήσεις τέθηκαν ενώπιόν του σύμφωνα με το πρόγραμμα κατανομής των υποθέσεων που τηρείται από το Πρωτοκολλητείο. Οι δικηγόροι της κ. Ριμπολόβλεβα άσκησαν έφεση κατά της ως άνω απόφασης.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπιστώνουν ότι η αναφορά του δικαστή Σολομωνίδη στην απόφασή του επί της αίτησης εξαιρέσεως δεν ήταν αληθής, καθότι, σύμφωνα με μαρτυρία, διαπιστώθηκε ότι ο εργοδότης της συζύγου του ήταν η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., και όχι η εταιρεία A. Neocleous Trust Company Ltd, όπως είχε αναφέρει ο δικαστής στην απόφασή του.

Με βάση την μαρτυρία, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι η σύζυγος του δικαστή προσλήφθηκε στη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., την 1/11/2013, λίγες ημέρες μετά την έκδοση από τον δικαστή Σολομωνίδη των προσωρινών διαταγμάτων ημερ. 9/10/2013 και 14/10/2013, τα οποία εκδόθηκαν υπέρ των πελατών της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπιστώνουν ότι η σύζυγος του Δικαστή προσλήφθηκε στην δικηγορική εταιρεία με υψηλές απολαβές. Επίσης, διαπιστώνουν, ότι κατά τον χρόνο καταχώρισης των δύο Εναρκτήριων Αιτήσεων και των μονομερών ενδιάμεσων αιτήσεων, η σύζυγος του Δικαστή ήταν άνεργη (συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο του 2013).

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο δικαστής Σολομωνίδης εκ προθέσεως απέκρυψε και συνέβαλε στη μη αποκάλυψη του γεγονότος ότι ο εργοδότης της συζύγου του ήταν η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., η οποία χειριζόταν τις ως άνω Εναρκτήριες Αιτήσεις που εκκρεμούσαν ενώπιόν του προς εκδίκαση.

Ακόμη, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν, ότι παρά το γεγονός ότι είχε τεθεί στη διαδικασία επί της αίτησης εξαίρεσης το ζήτημα της εργοδότησης της συζύγου του, η Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., και ο κ. Παναγιώτης Νεοκλέους, δικηγόρος και συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., ο οποίος εμφανιζόταν ενώπιον του Δικαστή κ. Σολομωνίδη, εκπροσωπώντας τη Δικηγορική Εταιρεία στις επίμαχες δικαστικές διαδικασίες παρεμπόδισαν εκ προθέσεως την αποκάλυψη του γεγονότος ότι ο πραγματικός εργοδότης της συζύγου του Δικαστή ήταν η ίδια η Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., η οποία χειριζόταν τις ως άνω Εναρκτήριες Αιτήσεις.

Στις 27/8/2015, κατόπιν σχετικής αίτησης από τους δικηγόρους της Ριμπολόβλεβα, η Δικαστής Ε. Εφραίμ, εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση, με την οποία αποφασίστηκε παραμερισμός της απόφασης που εξέδωσε ο Δικαστής κ. Σολομωνίδης στις 4/11/2014, στην Εναρκτήρια Aίτηση υπ’ αρ. 2092/2013, λόγω έλλειψης ορθής νομικής βάσης στην αίτηση, με αποτέλεσμα η διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης να κριθεί παράτυπη.

Καταγγελία στο Ανώτατο Δικαστήριο

Μετά την έκδοση των αποφάσεων, οι δικηγόροι της κ. Ριμπολόβλεβα υπέβαλαν, στις 2/12/2014, καταγγελία ενώπιον του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την οποία ζητούσαν να διαταχθεί έρευνα εναντίον του δικαστή κ. Σολομωνίδη για πιθανή «διαπλοκή».

Στις 8/12/2014, το Ανώτατο Δικαστήριο, υπό την ιδιότητά του ως Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ,έκρινε κατά πλειοψηφία ότι, εκκρεμούντων των εφέσεων, δεν ενδείκνυται επί του παρόντος η ενεργοποίηση πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του Δικαστή.

Μετά την απόσυρση των σχετικών εφέσεων και αντιφάσεων η οποία έλαβε χώρα στις 14/12/2015, το ΑΔΣ, ενημέρωσε τους δικηγόρους της κ. Ριμπολόβλεβα για την απόφασή του ότι δεν μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Δικαστή κ. Σολομωνίδη, επειδή είχε πλέον αφυπηρετήσει. Το ΑΔΣ τους ανέφερε ότι μπορούν να απευθυνθούν στον Γενικό Εισαγγελέα.

Με βάση την προσαχθείσα μαρτυρία, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης καταλήγουν, στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες δημιουργούν εύλογη υπόνοια ότι ο πρώην πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κ. Χάρης Σολομωνίδης, κατά κατάχρηση ή εκμετάλλευση του δικαστικού του αξιώματος, συμφώνησε με τη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. να προσληφθεί η σύζυγός του στην εν λόγω Δικηγορική Εταιρεία, με αντάλλαγμα την έκδοση εκ μέρους του Δικαστή αποφάσεων υπέρ των πελατών της Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., στα πλαίσια των Εναρκτήριων αιτήσεων υπ’ αρ. 2092/2013 και 2125/2013.

Ποια αδικήματα προκύπτουν

Με βάση τα πιο πάνω, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, διαπίστωσαν ότι προκύπτει εύλογη υπόνοια ενδεχόμενης διάπραξης των ακόλουθων πράξεων διαφθοράς από τα πιο κάτω φυσικά και νομικά πρόσωπα.

(Α) Χάρης Σολομωνίδης, πρώην πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού (Άρθρο 100(α), του Ποινικού Κώδικα, Κεφ.154).

β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά (Άρθρο 3(α) του περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμου, Κεφ. 161).

γ) Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους (Άρθρο 3 του Περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμου, του 2004 (Ν. 51(I)/2004).

(Β) Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού (Άρθρο 100(β) του Ποινικού Κώδικα, Κεφ.154),

β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά (Άρθρο 3(β) του περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμου, Κεφ. 161)

γ) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και εταιρική ευθύνη νομικού προσώπου (Άρθρα 2 και 18 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς, ημερ. 27 Ιανουαρίου, 1999, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 23(III)/2000, και συγκεκριμένα με το Άρθρο 4)

(Γ) Παναγιώτης Νεοκλέους (Δικηγόρος και Συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.)

α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης (Άρθρο 121 (α) του Ποινικού Κώδικα ΚΕΦ.154)