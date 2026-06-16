Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, καθώς το 2025 και οι 123 περιοχές κολύμβησης που παρακολουθήθηκαν σε όλες τις ελεύθερες επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατατάχθηκαν στην ανώτατη κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας».

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια Έκθεση για τα Ύδατα Κολύμβησης της ΕΕ, η Κύπρος συγκαταλέγεται μαζί με την Αυστρία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα στις χώρες όπου ποσοστό άνω του 95% των υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκε ως εξαιρετικής ποιότητας. Στην περίπτωση της Κύπρου, το ποσοστό ανήλθε στο 100%, καθώς και οι 123 περιοχές κολύμβησης που αξιολογήθηκαν κατά την κολυμβητική περίοδο του 2025 έλαβαν την υψηλότερη δυνατή κατάταξη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, το 85% των περιοχών κολύμβησης που παρακολουθήθηκαν στην Ευρώπη κατατάχθηκαν ως «εξαιρετικής ποιότητας», ενώ το 96% πληρούσε τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ. Μόλις το 1,5% των σημείων κολύμβησης χαρακτηρίστηκε ως «κακής ποιότητας». Σύμφωνα με την Επιτροπή, η συνολική εικόνα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή σε σχέση με το 2024.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε στοιχεία από περισσότερες από 22.200 περιοχές κολύμβησης που παρακολουθήθηκαν κατά την περίοδο του 2025 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Αλβανία και την Ελβετία. Για την Κύπρο, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά 1.198 δείγματα νερού από τις 123 δηλωμένες περιοχές κολύμβησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ποιότητα των παράκτιων υδάτων παραμένει γενικά υψηλότερη από εκείνη των εσωτερικών υδάτων. Το 2025, το 88% των παράκτιων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ κατατάχθηκε ως εξαιρετικής ποιότητας, έναντι 78% των εσωτερικών υδάτων, όπως ποτάμια και λίμνες.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η αξιολόγηση εξετάζει την καταλληλότητα των υδάτων για κολύμβηση, με έμφαση στην παρακολούθηση βακτηρίων που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στους λουόμενους. Παράλληλα, δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος διαδραστικός χάρτης που επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται για την ποιότητα κάθε περιοχής κολύμβησης στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση και ο διαδραστικός χάρτης, καταρτίστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την Κομισιόν.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η διαχρονική βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης αποδίδεται στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ύδατα, περιλαμβανομένης της Οδηγίας για τα Ύδατα Κολύμβησης. Η πρόοδος συνδέεται με καλύτερες πρακτικές παρακολούθησης και διαχείρισης, επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, βελτιωμένα δίκτυα συλλογής λυμάτων και αποτελεσματικότερη αξιολόγηση φαινομένων όπως οι ανθίσεις κυανοβακτηρίων.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι οι συνεχείς αυτές παρεμβάσεις έχουν καταστήσει δυνατή την ασφαλή κολύμβηση ακόμη και σε αστικά ύδατα και ποτάμια που στο παρελθόν ήταν έντονα μολυσμένα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η χημική ρύπανση και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανθεκτικότητα των υδάτων, με στόχο τη διασφάλιση υγιών και ανθεκτικών υδάτινων οικοσυστημάτων, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.