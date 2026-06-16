Εποχική χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα δεν αποκλείεται τοπικά να παρατηρηθεί αυξημένη χαμηλή νέφωση, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσιοι, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα ορεινά μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να επανέλθει πρόσκαιρα κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: