Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.