Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 για τον 6ο όμιλο του Μουντιάλ, σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της φάσης των ομίλων μέχρι στιγμής.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό και μεγάλες φάσεις, οι δύο ομάδες ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος, προσφέροντας γκολ, ένταση και θέαμα.

Σε ένα γεμάτο παιχνίδι με πολλές φάσεις και έντονες συγκινήσεις, οι «Σαμουράι» ισοφάρισαν τους «Οράνιε» όχι μία, αλλά δύο φορές και κατάφεραν να αποσπάσουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σκόρερ για τους Ολλανδούς οι Φαν Ντάικ (51′) και Σάμερβιλ (64′), ενώ για τους Ασιάτες δίχτυα βρήκαν οι Νακαμούρα (57′) και ο «χρυσός» Καμαντά (89′).

1ο ημίχρονο

Η Ολλανδία μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της, έχοντας την κατοχή και αναζητώντας ρήγματα κυρίως από τα άκρα. Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Χάκπο δημιούργησε προϋποθέσεις από τα αριστερά, βρίσκοντας τον Μάλεν, ο οποίος γύρισε όμορφα και δοκίμασε δυνατό σουτ, όμως ο Σουζούκι αντέδρασε σωστά και κράτησε το μηδέν.

Στη συνέχεια η Ιαπωνία ισορρόπησε το ματς, κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με γρήγορες επιθέσεις από τις πλευρές. Ο ρυθμός έπεσε αισθητά, καθώς και οι δύο ομάδες έδωσαν έμφαση στην τακτική τους προσέγγιση και την αμυντική συνοχή.

Οι «οράνιε» πλησίασαν ξανά στο γκολ στο 33’, όταν ο Μάλεν πήρε κεφαλιά μετά από στατική φάση, όμως ο Σουζούκι ήταν και πάλι σε ετοιμότητα και αποσόβησε τον κίνδυνο, ενώ στην επαναφορά ο Φαν ντε Φεν δεν κατάφερε να σκοράρει.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους η Ιαπωνία είχε τη δική της στιγμή πίεσης, με τον Νακαμούρα στο 43’ να σουτάρει ελάχιστα άουτ και τον Ουέντα λίγο αργότερα να μην βρίσκει στόχο, σε ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς σκορ αλλά με ισορροπία και εκατέρωθεν ευκαιρίες.

2ο ημίχρονο

Η Ολλανδία μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ στο 51’. Μετά από σέντρα του Χράφενμπερχ, ο Φαν Ντάικ κυριάρχησε στον αέρα και με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για το 1-0.

🇳🇱 on the board thanks to the captain. 🫡#FIFAWorldCup pic.twitter.com/PIRse27GJ0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026

Η απάντηση της Ιαπωνίας ήρθε άμεσα, καθώς στο 57’ ο Νακαμούρα έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια και με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έφερε το ματς στα ίσα, αιφνιδιάζοντας την ολλανδική άμυνα.

Οι «οράνιε» όμως δεν άργησαν να αντιδράσουν. Στο 63’, ο Σάμερβιλ βρήκε χώρο εκτός περιοχής και με άψογο τελείωμα έστειλε ξανά την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 2-1, σε ένα ματς που είχε πάρει φωτιά.

Η Ολλανδία προσπάθησε στη συνέχεια να «κλειδώσει» τη νίκη, χάνοντας σημαντική ευκαιρία στο 73’ με τον Χάκπο, όμως ο Σουζούκι κράτησε ξανά όρθια την Ιαπωνία με εντυπωσιακή επέμβαση.

Η επιμονή των Ιαπώνων ανταμείφθηκε στο φινάλε. Στο 89’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Καμάντα, ο Ογκάβα πήρε την κεφαλιά και, με τη βοήθεια κόντρας, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το τελικό 2-2, χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό σε ένα από τα πιο γεμάτα παιχνίδια του ομίλου.

Τα γκολ

51′ Φαν Ντάικ, 57′ Νακαμούρα, 64′ Σάμερβιλ, 89′ Καμάντα

Κίτρινες: 61′ Σάμερβιλ, 83′ Ντεπάι

Κόκκινες: –

Διαιτητής: Ισμαέλ Ελφάθ

MVP: Καμαντά

Το γήπεδο: Dallas Stadium (69.285 θεατές)

Ολλανδία (Κούμαν): Φερμπρούγκεν, Ντούμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Γκράβενμπερχ (81′ Ακέ), Ντε Γιόνγκ, Ρέιντερς (70′ Τίμπερ), Σάμερβιλ (70′ Κούπμαϊνερς), Χάκπο (84′ Μπρόμπεϊ) και Μάλεν (70′ Ντεπάι).

Ιαπωνία (Μοριγιάσου): Σουζούκι, Γουατανάμπε (75′ Τομιγιάσου), Τανιγκούτσι, Ίτο, Ντόαν (75′ Σουγκαβάρα), Καμάντα, Σάνο, Νακαμούρα, Κούμπο (75′ Ογκάβα), Μαέντα (66′ Ίτο) και Ουέντα (84′ Σιογκάι).

6ος όμιλος

Το αποτέλεσμα

14/5 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2

Η βαθμολογία

Υπόλοιπη αγωνιστική

15/5 Σουηδία – Τυνησία

tanea.gr