Νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Mastercard αποτυπώνει τη στροφή προς τις offline εμπειρίες το 2026, ενώ συνεργασία με την Trend Hunter αναδεικνύει τις τάσεις που διαμορφώνουν τη «Χρονιά της Ανθρώπινης Σύνδεσης»

Η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Mastercard αποτυπώνει μια σαφή στροφή προς τις ανθρώπινες, offline εμπειρίες, αναδεικνύοντας το 2026 ως τη «Χρονιά της Ανθρώπινης Σύνδεσης». Οι Κύπριοι δείχνουν να ακολουθούν παρόμοιες τάσεις με τους Ευρωπαίους, επιλέγοντας όλο και περισσότερο εμπειρίες που προσφέρουν ουσιαστική σύνδεση, αυθεντικότητα και στιγμές με πραγματικό συναισθηματικό αποτύπωμα.

Σχεδόν 7 στους 10 Κύπριους (68%) δηλώνουν ότι εκτιμούν σήμερα περισσότερο από ποτέ τις εμπειρίες που τους φέρνουν κοντά σε άλλους ανθρώπους, αναζητώντας μια ισορροπία απέναντι στην ολοένα και πιο ψηφιακή καθημερινότητα και την αυξανόμενη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι Κύπριοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε εμπειρίες που συνδυάζουν την ενεργή συμμετοχή με την αυθεντικότητα. Το 77% δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετέχει περισσότερο σε υπαίθριες δραστηριότητες το 2026, ενώ το 63% προτιμά εμπειρίες που αντανακλούν την προσωπικότητα και το πάθος των ανθρώπων που τις δημιουργούν.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις καταναλωτικές επιλογές των Κυπρίων. Το 65% δηλώνει ότι προτιμά ολοένα και περισσότερο να διαθέτει τα χρήματά του σε εμπειρίες και νέες δραστηριότητες, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση για ανακάλυψη και δοκιμή νέων πραγμάτων. Την ίδια στιγμή, το 60% επιλέγει εμπειρίες που στηρίζουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ενισχύουν τις τοπικές κοινότητες, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποκτά η στήριξη της τοπικής οικονομίας στις καταναλωτικές επιλογές.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνονται και από τα τελευταία στοιχεία του Mastercard Economics Institute, σύμφωνα με τα οποία το μερίδιο των ευρωπαϊκών δαπανών σε εμπειρίες (εξαιρουμένων των ταξιδιών) αυξήθηκε στο 20,4%, από 19,9% το 2024. Όταν οι καταναλωτές βρίσκονται στη χώρα τους, δίνουν προτεραιότητα στην ευεξία. Αντίθετα, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, οι συναυλίες καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο στις δαπάνες.

Οι εμπειρίες που επιλέγουν οι Κύπριοι το 2026:

Ταξίδια & τουρισμός (89%) Γαστρονομικές εμπειρίες (80%) Live events & συναυλίες (79%) Υπαίθριες δραστηριότητες (77%) Εμπειρίες ευεξίας και υγείας (77%)

Οι τάσεις που διαμορφώνουν τη «Χρονιά της Ανθρώπινης Σύνδεσης»

Για να κατανοήσει τις πολιτισμικές δυνάμεις πίσω από αυτή τη μετατόπιση, η Mastercard συνεργάστηκε με την Trend Hunter, αναδεικνύοντας έξι τάσεις που διαμορφώνουν την εμπειρία του 2026 μέσα από πιο ανθρώπινες, αυθεντικές και πιο «offline» επιλογές.

Analogue Escapism – Συνειδητή απομάκρυνση από τις οθόνες και τις ψηφιακές συσκευές, όπως vinyl listening bars ή εκδηλώσεις φωτογραφίας χωρίς smartphones Common Ground – Κοινότητες που συνδέονται μέσα από κοινά ενδιαφέροντα σε χώρους όπου παλαιότερα ένιωθαν αποκλεισμό Communal Coping – Συλλογικές δραστηριότητες που βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής Conscious Connection – Εστιασμένος, ποιοτικός χρόνος μέσα από κοινές εμπειρίες που ενισχύουν τη σύνδεση και την οικειότητα με τους αγαπημένους μας Halcyon Days – Αυξανόμενη αναζήτηση νοσταλγικών εμπειριών που αναβιώνουν πολιτισμικές στιγμές του παρελθόντος Indie Everything – Έμφαση στην ανεξαρτησία, την αυθεντικότητα και τις «ακατέργαστες» εμπειρίες, από DIY συναυλίες έως ανεξερεύνητους ταξιδιωτικούς προορισμούς

Η Mastercard, μέσα από την πλατφόρμα Priceless, συνεχίζει να συνδέει ανθρώπους με μοναδικές εμπειρίες σε περισσότερους από 30 προορισμούς παγκοσμίως, ενισχύοντας την ανθρώπινη διάσταση των στιγμών που έχουν πραγματική αξία.

Όπως επισημαίνει η Natalia Lechmanova, Chief Economist, Europe, του Mastercard Economics Institute:

«Βλέπουμε και στην Κύπρο μια ουσιαστική μετατόπιση στις προτεραιότητες των καταναλωτών. Καθώς η ψηφιακή ένταση αυξάνεται, οι άνθρωποι αναζητούν εμπειρίες που τους φέρνουν πιο κοντά, δημιουργούν κοινές στιγμές και αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα.»