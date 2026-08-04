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Φορτηγό πλοίο με διαχειρίστρια τη Modion Maritime Management του εφοπλιστή Μύρωνα Τσατσάκη χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα κοντά στις ακτές του Ομάν την Τρίτη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το dry bulker Minoan Pioneer με σημαία Λιβερίας διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ όταν χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να εγκαταλείψει το σκάφος και ένας ναυτικός να αγνοείται, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

“Σύμφωνα με πληροφορίες, το βλήμα χτύπησε το μηχανοστάσιο, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο διαμονής [του πληρώματος]. Το πλήρωμα αντιμετωπίζει τη φωτιά και χρειάζεται βοήθεια, ενώ ο τρίτος μηχανικός αναφέρεται ως αγνοούμενος”, σημείωσε σε ξεχωριστή ανακοίνωση η βρετανική Vanguard.

capital.gr