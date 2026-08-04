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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε την Τρίτη στη Μάγχη, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες κοντά στη Μπουλόν-συρ-Μερ.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν γαλλικές δυνάμεις, βρετανικά σκάφη και ναυαγοσωστική λέμβος, σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτιλίας και Ακτοφυλακής.
Όπως μετέδωσε το Sky News, επικαλούμενο γαλλική ναυτιλιακή υπηρεσία, συνολικά 157 άνθρωποι διασώθηκαν.
Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τη μηχανή του σκάφους, ενώ αυτό βρισκόταν εντός της γαλλικής περιοχής έρευνας και διάσωσης στη Μάγχη.
Οι διασωθέντες αναμενόταν να αποβιβαστούν το απόγευμα της Τρίτης στη Μπουλόν-συρ-Μερ της Γαλλίας.