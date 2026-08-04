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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε την Τρίτη στη Μάγχη, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε σκάφος που μετέφερε μετανάστες κοντά στη Μπουλόν-συρ-Μερ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν γαλλικές δυνάμεις, βρετανικά σκάφη και ναυαγοσωστική λέμβος, σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτιλίας και Ακτοφυλακής.

A so-called “mega dinghy” reportedly carrying around 160 migrants caught fire in the English Channel this morning after its engine burst into flames.



French rescue teams, the UK Coastguard and the RNLI responded to the emergency, with the vessel still in French waters.



The… https://t.co/lcAk3rS2Om pic.twitter.com/wQsxvr1dAs August 4, 2026

Όπως μετέδωσε το Sky News, επικαλούμενο γαλλική ναυτιλιακή υπηρεσία, συνολικά 157 άνθρωποι διασώθηκαν.

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τη μηχανή του σκάφους, ενώ αυτό βρισκόταν εντός της γαλλικής περιοχής έρευνας και διάσωσης στη Μάγχη.

Οι διασωθέντες αναμενόταν να αποβιβαστούν το απόγευμα της Τρίτης στη Μπουλόν-συρ-Μερ της Γαλλίας.

cnn.gr