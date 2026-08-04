Τη δημιουργία μικτού κλιμακίου, το οποίο θα εξετάσει προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και θα υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, συμφώνησαν Κυβέρνηση και ΠΑΣΥΔΥ.

Η απόφαση λήφθηκε κατά τη συνάντηση της ολομέλειας της Κεντρικής Γραμματείας της ΠΑΣΥΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της συντεχνίας, Στρατής Ματθαίου.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, οι κτιριακές υποδομές, η ανέλιξη των χαμηλόμισθων, οι εργαζόμενοι ορισμένου και αορίστου χρόνου και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.

Ο κ. Ματθαίου χαρακτήρισε τη συνάντηση παραγωγική και ανέφερε ότι διεξήχθη σε καλό κλίμα.

Το μικτό κλιμάκιο θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της ΠΑΣΥΔΥ και θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εισηγήσεις του μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών για την ανέλιξη των χαμηλόμισθων και το καθεστώς των εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου.

«Είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα της συνάντησης», είπε ο κ. Ματθαίου, προσθέτοντας ότι η ΠΑΣΥΔΥ προσβλέπει σε εντατικές επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν.

«Δεν ζητήσαμε αυξήσεις»

Ερωτηθείς εάν τα αιτήματα της ΠΑΣΥΔΥ συνεπάγονται οικονομικό κόστος, ο κ. Ματθαίου ξεκαθάρισε ότι η συντεχνία δεν ζήτησε αυξήσεις.

Όπως ανέφερε, η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, με στόχο «μια ποιοτική δημόσια υπηρεσία, εκσυγχρονισμένη, αποτελεσματική, φιλική και εξυπηρετική προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και το κράτος».

Σημείωσε, ωστόσο, ότι ορισμένα ζητήματα ενδέχεται να έχουν οικονομικό κόστος, αναφέροντας ως παραδείγματα τη μετατροπή εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και την ανέλιξη των χαμηλόμισθων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε γενικά θετικός.

«Τριτοκοσμικές» συνθήκες σε κυβερνητικά κτίρια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της δημόσιας υπηρεσίας, με τον κ. Ματθαίου να δηλώνει ότι σε ορισμένες υπηρεσίες επικρατούν «τριτοκοσμικές» συνθήκες.

Ειδική αναφορά έκανε στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στεγάζεται στην παλιά Αρχιγραμματεία, καθώς και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε ότι υπάρχει σχεδιασμός για σταδιακή ανέγερση κυβερνητικών κτιρίων. Ωστόσο, η υλοποίησή του εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους και τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς και δεν μπορεί να γίνει άμεσα.

Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, οι εισηγήσεις για τη μεταρρύθμιση θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ για άλλα ζητήματα τέθηκε χρονικός ορίζοντας μέχρι το τέλος του έτους.

Στο τραπέζι οι διατμηματικές προαγωγές

Κατά τη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα των διατμηματικών προαγωγών και του συστήματος γραπτών εξετάσεων.

Ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδειξε κατανόηση απέναντι στις θέσεις της ΠΑΣΥΔΥ.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το μικτό κλιμάκιο θα καταλήξει σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για τις διατμηματικές προαγωγές, οι οποίες θα υποβληθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ξεχωριστές συναντήσεις για Αστυνομία και Πυροσβεστική

Τα ζητήματα που αφορούν την Αστυνομία και την Πυροσβεστική δεν συζητήθηκαν στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Σύμφωνα με τον ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση δύο ξεχωριστών συναντήσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να εξεταστούν ειδικά τα θέματα που απασχολούν τα δύο Σώματα Ασφαλείας.

Οι ημερομηνίες των συναντήσεων αναμένεται να καθοριστούν σύντομα.