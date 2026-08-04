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Θετική είναι η ανταπόκριση του κοινού στην προσπάθεια για απόκτηση μετοχών του υπό σύσταση νέου Συνεργατισμού, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη εντός Αυγούστου, περίοδο κατά την οποία αρκετοί πολίτες απουσιάζουν για διακοπές.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού, Πανίκος Χάμπας, ανέφερε ότι καταγράφεται ενδιαφέρον τόσο από πολίτες όσο και από εταιρείες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στην υπό σύσταση τράπεζα.

«Υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό, ενώ γίνονται επαφές και με εταιρείες για να επενδύσουν στην υπό σύσταση τράπεζα», δήλωσε.

Η διαδικτυακή διάθεση των μετοχών άρχισε στις 22 Ιουλίου, μέσω δημόσιας προσφοράς της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού Λτδ.

Συνολικά διατίθενται 42 εκατομμύρια νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 η καθεμία, με την ελάχιστη συμμετοχή να καθορίζεται στις 100 μετοχές.

Η δημόσια προσφορά θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Athlos Capital. Το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ο κ. Χάμπας απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των αιτήσεων ή το ύψος των κεφαλαίων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, σημειώνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό έως τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, υπάρχει δυνατότητα παράτασης της διαδικασίας για ακόμη οκτώ μήνες.

«Έχουμε το δικαίωμα για χρονική επέκταση οκτώ μηνών της δημόσιας προσφοράς, αφού πρώτα επικαιροποιηθεί το Ενημερωτικό Δελτίο», ανέφερε.

Πρόσκληση στους πολίτες να αγοράσουν μετοχές

Ο κ. Χάμπας κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα το εγχείρημα, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία μιας συνεργατικής τράπεζας υπό το θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.

«Τέτοια εγχειρήματα, που είναι πολύπλοκα, για δημιουργία, έστω και μιας συνεργατικής τράπεζας, μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τις τεράστιες απαιτήσεις, πολιτικές και διακυβέρνηση που υπάρχουν, δεν δίδονται συχνά στον κυπριακό λαό», ανέφερε.

Κάλεσε, παράλληλα, «τον κυπριακό λαό να στηρίξει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια και να γίνει μέλος της εταιρείας, αγοράζοντας μετοχές».

«Αυτή η Παγκύπρια Συνεργατική Τράπεζα δημιουργείται από την κοινωνία των πολιτών για τους πολίτες της Κύπρου», πρόσθεσε.

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις στις κοινότητες

Στο μεταξύ, η εταιρεία πραγματοποιεί περιφερειακές συγκεντρώσεις σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Ο κ. Χάμπας ανέφερε ότι η συγκέντρωση στον Τριπτόλεμο Ευρύχου πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση των ίδιων των κοινοτήτων και αποσκοπεί στην καθοδήγηση των ενδιαφερομένων, καθώς η αγορά μετοχών και η υποβολή αίτησης γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Τεχνικό προσωπικό της εταιρείας θα παρευρίσκεται στις συγκεντρώσεις, προκειμένου να εξηγεί στους πολίτες τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Την Τετάρτη προγραμματίζεται περιφερειακή συγκέντρωση στον Καλοπαναγιώτη και την Πέμπτη στον Κάμπο της Τσακίστρας.

Στόχος είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις σε όλες τις περιοχές, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να εξοικειωθούν με την ηλεκτρονική διαδικασία.