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Στις 2/8/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, ανέκοψαν τουρκοκυπριακό όχημα τύπου ταξί το οποίο μετέφερε επιβάτη Ισραηλινής υπηκοότητας προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην ταξιδιωτική αποσκευή του Ισραηλινού επιβάτη εντοπίστηκαν 14 κούτες των 200 τσιγάρων ή κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσού ύψους €840 ευρώ.