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Νέες επιλογές για επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα αποκτούν τα ενήλικα άτομα με αναπηρίες μετά την ηλικία των 22 ετών, όπως προβλέπει το πρώτο Πλαίσιο Πολιτικής και το ενισχυμένο Σχέδιο Δράσης που παρουσιάστηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι τρεις επιλογές έχουν ως εξής:

Για όσους θα επιλέξουν συνέχιση στη μάθηση, από τον Σεπτέμβριο φέτος, θα προσφέρεται νέο πρόγραμμα Συμπερίληψης και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, σε όλες τις πόλεις.

Για όσους θα επιλέξουν την ένταξη στην παραγωγική απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας, από τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν νέα Προγράμματα Απασχόλησης με Στήριξη και νέα προγράμματα προετοιμασίας για ένταξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Για όσους θα επιλέξουν τη δημιουργική απασχόληση και φροντίδα, θα προσφέρονται αναβαθμισμένα προγράμματα και δράσεις στα κατά τόπους Κέντρα Ημέρας.

«Στην ουσία σήμερα παρουσιάζουμε μια νέα, διαφορετική προσέγγιση για το πώς η Πολιτεία στέκεται δίπλα στους νέους με αναπηρία που αποφοιτούν από το σχολείο και θα μεταβούν στην ενήλικη ζωή μέσα στην κοινότητα», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για μια νέα προσέγγιση που αποδεικνύει στην πράξη ότι ως Κυβέρνηση, στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και την οικογένεια των νέων με αναπηρία, που δικαιολογημένα αγωνιούν για το μέλλον τους.

Αναφερόμενος στις τρεις επιλογές που αποκτούν τα άτομα με αναπηρία, μετά τα 22 έτη, είπε ότι για πρώτη φορά δημιουργείται μια οργανωμένη διαδικασία που επιτρέπει σε αποφοίτους της ειδικής εκπαίδευσης να συνεχίσουν να αναπτύσσουν δεξιότητες και να προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την δεύτερη επιλογή για την παραγωγική απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θέλουμε τα άτομα με αναπηρίες να βρίσκονται στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Θέλουμε να εργάζονται, να δημιουργούν, να προσφέρουν, να αναγνωρίζονται για τις ικανότητές τους και να έχουν ίσες ευκαιρίες στην ανοικτή αγορά εργασίας». Τέλος, αναφερόμενος στην τρίτη επιλογή, που αφορά τη δημιουργική απασχόληση και τη φροντίδα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι διασφαλίζεται στα άτομα αυτά το δικαίωμα στην ποιότητα ζωής, στην κοινωνική συμμετοχή και στην αξιοπρέπεια.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις που δεν κρίνονται μόνο από το ύψος των κονδυλίων ή από τον αριθμό των δράσεων που περιλαμβάνουν. Αποφάσεις που κρίνονται από τον βαθμό που αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. «Σήμερα, είμαι περήφανος γιατί παρουσιάζουμε μια τέτοια απόφαση, την οποία λάβαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη» σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Στην ουσία σήμερα παρουσιάζουμε μια νέα, διαφορετική προσέγγιση για το πώς η Πολιτεία στέκεται δίπλα στους νέους με αναπηρία που αποφοιτούν από το σχολείο και θα μεταβούν στην ενήλικη ζωή μέσα στην κοινότητα. Μια νέα προσέγγιση που αποδεικνύει στην πράξη ότι ως Κυβέρνηση, με πράξεις, στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και την οικογένεια των νέων με αναπηρία, που δικαιολογημένα αγωνιούν για το μέλλον τους».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το σύστημα που υπήρχε προηγουμένως είχε αρκετές δομές και υπηρεσίες ένταξης των αποφοίτων από την ειδική εκπαίδευση, αλλά παρουσίαζε ένα κρίσιμο όμως κενό: H διασύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της φροντίδας, ήταν περιορισμένη, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός αποφοίτων με αναπηρίες, μετά την αποφοίτησή τους από την ειδική εκπαίδευση, δεν εντάσσονταν ούτε σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε σε εργασία ούτε σε Κέντρα Ημέρας. Ως εκ τούτου, ένας σημαντικός αριθμός παιδιών παρέμεναν εκτός ενεργού κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχής.

«Αυτό το σοβαρό κενό το μετέφεραν πρώτοι αυτοί που το βίωναν: τα παιδιά με αναπηρίες και οι γονείς τους» είπε ο Πρόεδρος και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον νεαρό Νεκτάριο από το Παραλίμνι. Για άμεση μερική αντιμετώπιση αυτού του κενού, η κυβέρνηση αποφάσισε πέρσι, την παράταση της φοίτησης σε ειδικό σχολείο μέχρι την ηλικία των 22 χρόνων, αντί μέχρι 21 που ίσχυε τότε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ως σημαντικό το γεγονός ότι με την νέα πολιτική, το Κράτος λειτουργεί ως ένα σύνολο, χωρίς παράλληλες πολιτικές. «Πέντε Υπουργεία μαζί με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, που συντόνισαν την όλη προσπάθεια, συνεργάστηκαν συστηματικά, με κοινό στόχο και κοινό σχεδιασμό, και θα τολμήσω να πω, γνωρίζοντας ποιες ήταν οι προκλήσεις αυτής της προσπάθειας, αυτό το πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας διάθεσης για μόνιμες και ολιστικές επιλογές, είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση επιτυχίας στην υλοποίηση του νέου Πλαισίου Πολιτικής» ανέφερε, εκφράζοτας συγχαρητήρια προς όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και όλους όσους θα συμμετέχουν στην υλοποίηση των νέων δράσεων. Ειδικές ευχαριστίες απηύθυνε στις οικογένειες, τους γονείς και τους ίδιους τους νέους, για τους οποίους έγιναν οι πολιτικές που ανακοινώθηκαν: «Η σημερινή ημέρα είναι πρωτίστως δική σας. Ως διακυβέρνηση στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Σας βλέπουμε, σας ακούμε, σας υπολογίζουμε, σας εκτιμούμε. Πιστεύουμε στις δυνατότητές σας. Πιστεύουμε ότι έχετε δικαίωμα να σχεδιάζετε τη ζωή σας όπως κάθε άλλος πολίτης. Και αυτό είναι το πραγματικό νόημα της συμπερίληψης. Η κοινωνία γίνεται καλύτερη όταν κανείς, μα κανείς, δεν μένει πίσω. Όταν όλοι έχουν επιλογές, και έχουν τις ίδιες ευκαιρίες», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

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