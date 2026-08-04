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Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα για τη δημοσιογράφο Μαρία Σιαμπάνου μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να γελά ενώ βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη δυτική Αττική.

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος. Οπως γράφουν: «Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται».



Οι ίδιοι υψώνουν ασπίδα προστασίας για τη νεαρή δημοσιογράφο καθώς όπως λένε: «Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία».

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών – Δασοκομάντος

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου.

Εμείς, όμως, τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται.

Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία.

Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.

Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση.

Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντος

Ο διευθυντής του ΟΡΕΝ για τη ρεπόρτερ που γέλασε στη φωτιά

Ασπίδα προστασίας για τη δημοσιογράφο Μαριά Σιαμπάνου ύψωσε και ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του ΟΡΕΝ, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Σε ανάρτησή του στο Facebook τη Δευτέρα ο κ. Παναγιωτόπουλος ζητάει από όλους να κρατήσουν «ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι» υποστηρίζοντας ότι «η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος» μπορούν «να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες» και «σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων».

Προσθέτει, δε, ότι όλα συνέβησαν ενώ η δημοσιογράφος «βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του #OPENnews».

«Μαρία #Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες» καταλήγει στην ανάρτησή του για τη νεαρή δημοσιογράφο.

Όλη η ανάρτηση του Χρήστου Παναγιωτόπουλου για τη δημοσιογράφο του ΟΡΕΝ

«Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων; Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει. Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι, που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του #OPENnews. Μαρία #Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες».

protothema.gr



