Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) ενημερώνει το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην οδό ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ, έχει διακοπεί η παροχή νερού σε μεγάλη περιοχή του Δήμου Λεμεσού.
Επηρεάζεται όλη η περιοχή 226 που περικλείεται από τις εξής οδούς και φαίνεται στον Χάρτη μας με γαλάζιο:
- Ανατολικά από την Λεωφόρο Νίκου Παττίχη
- Βόρεια από την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού
- Δυτικά από τις οδούς Αγίας Σοφίας και Αγίου Όρους
- Νότια από την Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
Tα συνεργεία μας βρίσκονται ήδη εκεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι εργασίες επιδιόρθωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα 16/6/2026 η ώρα 17:00 Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού, μέσω της ιστοσελίδας (https://eoalemesos.org.cy) ή στο τηλέφωνο 25271000.