Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) ενημερώνει το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην οδό ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ, έχει διακοπεί η παροχή νερού σε μεγάλη περιοχή του Δήμου Λεμεσού.

Επηρεάζεται όλη η περιοχή 226 που περικλείεται από τις εξής οδούς και φαίνεται στον Χάρτη μας με γαλάζιο:

Ανατολικά από την Λεωφόρο Νίκου Παττίχη

Βόρεια από την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού

Δυτικά από τις οδούς Αγίας Σοφίας και Αγίου Όρους

Νότια από την Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ

Tα συνεργεία μας βρίσκονται ήδη εκεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Οι εργασίες επιδιόρθωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα 16/6/2026 η ώρα 17:00 Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού, μέσω της ιστοσελίδας (https://eoalemesos.org.cy) ή στο τηλέφωνο 25271000.

