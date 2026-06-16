Ο διοικητής της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, Ομέρ Τίσλερ, αποκάλυψε σε μήνυμά του προς στελέχη του κλάδου ότι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση εναντίον του Ιράν ακυρώθηκε μόλις μία ώρα πριν από την απογείωση των αεροσκαφών. Σύμφωνα με την αναφορά του, η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών το περασμένο σαββατοκύριακο.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς το προσωπικό της Αεροπορίας, ο υποστράτηγος Τίσλερ επιβεβαίωσε ότι είχε προγραμματιστεί ένα εκτεταμένο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από την ακύρωση της επιχείρησης, η Πολεμική Αεροπορία είχε εξαπολύσει επιθέσεις σε ορισμένους στόχους εντός του Ιράν ως απάντηση στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Παράλληλα με την αμυντική μάχη, η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε επιθετικές επιχειρήσεις σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων από την πατρίδα. Μέσα σε λίγες ώρες, δεκάδες στόχοι στο Ιράν επλήγησαν, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο ιρανικό σύστημα αεράμυνας και πλήττοντας επιπλέον στοιχεία του καθεστώτος», ανέφερε.

Ωστόσο, μια ακόμη μεγαλύτερη επιχείρηση που είχε σχεδιαστεί για τις 8 Ιουνίου δεν προχώρησε ποτέ. Όπως αποκάλυψε ο Τίσλερ, μέχρι τις απογευματινές ώρες εκείνης της ημέρας «ολόκληρη η Πολεμική Αεροπορία ήταν έτοιμη να απογειωθεί για μια ευρείας κλίμακας αποστολή κρούσης».

Η επιχείρηση θα περιλάμβανε πλήγματα εναντίον «εκατοντάδων στόχων στην καρδιά του Ιράν», γεγονός που θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις που είχε σχεδιάσει το Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας περιέγραψε την αιφνιδιαστική ανατροπή των σχεδίων, σημειώνοντας ότι «η επίθεση σταμάτησε ενώ βρισκόμασταν στις ενημερώσεις των μοιρών, μόλις μία ώρα πριν από την απογείωση για την αποστολή».

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η απόφαση για τη ματαίωση της επιχείρησης ελήφθη από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπειτα από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να ζήτησε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με το Ιράν. Μερικές μέρες αργότερα, το απόγευμα της Κυριακής 14 Μαϊου, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως κατέληξε σε συμφωνία με την Τεχεράνη.

protothema.gr