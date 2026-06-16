Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να μελετήσουν σε βάθος το σύνολο του πορίσματος για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΔΗΚΟ

Η ανακοίνωση

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» θέτει ενώπιον των αρμόδιων αρχών ευρήματα που απαιτούν πλήρη και άμεση διερεύνηση.

Με πλήρη σεβασμό προς το τεκμήριο της αθωότητας, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να μελετήσουν σε βάθος το σύνολο του πορίσματος, να αξιολογήσουν με θεσμική σοβαρότητα τα ευρήματα που καταγράφονται και, εφόσον διαπιστωθούν πιθανές ποινικές ευθύνες, κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς ν’ αφήνονται οποιεσδήποτε σκιές, αποτελεί απαίτηση του κράτους δικαίου και προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.