Σύντομη, τελεσίδικη και αδιαμφισβήτητη ποινική διερεύνηση ζητά η ΕΔΕΚ μετά και το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το βιβλίο Κράτος Μαφία.

Η ανακοίνωση

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την πλήρη ποινική διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος – Μαφία», καθώς τα κατ’ ισχυρισμό αδικήματα που περιγράφονται αφορούν όλους τους πολιτειακούς θεσμούς, αλλά και άτομα που υπηρετούν τη δικαιοσύνη.

Με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, η ΕΔΕΚ απαιτεί αδιαμφισβήτητη ποινική διερεύνηση, η οποία να αποφανθεί σύντομα και τελεσίδικα ποιοι θα διωχθούν και ποιοι όχι.