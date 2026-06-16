Το πόρισμα καταπέλτης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», στο οποίο αποδίδονται πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα ανάμεσα στους οποίους και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σχολίασε ο δικηγόρος Σίμος Αγγελίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο κ. Αγγελίδης χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρά τα αδικήματα που καταλογίζονται στα άτομα που εμπλέκονται στο βιβλίο και προέρχονται από όλους του θεσμούς του κράτους – από την εκτελεστική εξουσία έως τη νομοθετική, τη δικαστική και την εποπτική εξουσία.

Την ίδια ώρα τόνισε πως ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι μονόδρομος. Όπως εξήγησε, μια «κανονική» υπόθεση θα οδηγείτο ενώπιον του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για στοιχειοθέτηση και οδηγίες, ωστόσο, όπως διευκρίνισε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δύο αυτοί αξιωματούχοι είναι διορισμένοι από τον Νίκο Αναστασιάδη και ως εκ τούτου, προκύπτει σύγκρουση συμφέροντος. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι ούτε οποιοσδήποτε υπάγεται σε αυτούς μπορεί να αναλάβει τη διερεύνηση, καθώς θα υπάρχει ενδεχόμενο μεροληψίας.

Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε επίσης ότι ενδιαφέρον στοιχείο στην ανακοίνωση είναι το γεγονός ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν υιοθέτησε πλήρως την έκθεση των λειτουργών επιθεώρησης, αλλά μέρος αυτής και το ότι τα συμπεράσματα αφορούν το ισοζύγιο των πιθανοτήτων.