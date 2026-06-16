Τον Διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών, «για την εφαρμογή της νομοθεσίας μέχρι τέλους», ζητά η ΔΗΠΑ μετά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Αναλυτικά

Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία δεν αφήνει περιθώρια για μισόλογα αφού κάνει λόγο για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Η Δημοκρατική Παράταξη, ζητά ότι και η κοινωνία: διαφανή, αντικειμενική και σε βάθος έρευνα, θεσμική σοβαρότητα και ψυχραιμία, τηρώντας αυστηρά το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απόλυτη τήρηση των θεσμικών διαδικασιών.

Τούτο θα γίνει με τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης σύμφωνα και με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Το μήνυμά μας είναι καθαρό: Διαφάνεια και εφαρμογή του νόμου παντού και για όλους. Έλεγχο σε όλα και μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Η προσέγγιση εδράζεται αποκλειστικά στην ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Για εμάς, η διαλεύκανση κάθε καταγγελίας και η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά ηθική υποχρέωση.