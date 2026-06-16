Πολιτικό σεισμό προκάλεσε το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» με τα κόμματα να ζητούν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ μερικά εξ αυτών κάνουν λόγο για ανάγκη διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη συνέχεια της υπόθεσης.

ΔΗΣΥ: Πρέπει να διερευνηθούν πλήρως τα πιθανά αδικήματα

Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς κάνει λόγο για πιθανά αδικήματα.

Θέση του ΔΗΣΥ είναι πως αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, όπως είναι και η σύσταση της Αρχής.

Άλλωστε αυτό αποτελεί τη σαφέστατη στάση μας για συντεταγμένη διερεύνηση κάθε καταγγελίας, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.

Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις αρχές: Διαφάνεια Παντού, Έλεγχος σε Όλα και Μηδενική Ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό. ‎

ΑΚΕΛ: Επιβεβαιώνει το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ

«Το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού» επιβεβαιώνει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το “Κράτος Μαφία”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ μετά και την σχετική ανακοίνωση της Αρχής.

Το ΑΚΕΛ, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Συναγερμού και ο Νίκος Αναστασιάδη επιδόθηκε σε ένα γιγαντιαίο φαγοπότι πάνω στις πλάτες του κυπριακού λαού, εξευτέλισε το κράτους και τους θεσμούς και ντρόπιασε τη χώρα διεθνώς».

ΕΛΑΜ: «Όλα στο φως και όσοι ευθύνονται στη Δικαιοσύνη»

Με αφορμή το πόρισμα που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα η Αρχή Κατά της Διαφθοράς, επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας υπέρ της εξέτασης και της ενδελεχούς διερεύνησης όλων των καταγγελιών.

Απαιτούμε όπως όλα τα ευρήματα του πορίσματος τύχουν χειρισμού από τις αρμόδιες αρχές, με πλήρη διαφάνεια σε όλες τις πτυχές και ιδίως όσα αφορούν ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Ανεξαρτήτως του ποιους αφορά το πόρισμα αναμένουμε πως οι ανακριτικές αρχές θα οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όποιο ή όποια πρόσωπα κατά τεκμήριο ενδέχεται να έχουν διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα.

Σεβόμαστε την ανεξαρτησία και τις αποφάσεις όλων των θεσμών, δεδομένης όμως της ανάγκης αποφυγής των οποιονδήποτε σκιών, αναμένουμε ότι το διορισμό των ανακριτών θα τον αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΔΗΚΟ: Πλήρης και άμεση διερεύνηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» θέτει ενώπιον των αρμόδιων αρχών ευρήματα που απαιτούν πλήρη και άμεση διερεύνηση.

Με πλήρη σεβασμό προς το τεκμήριο της αθωότητας, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να μελετήσουν σε βάθος το σύνολο του πορίσματος, να αξιολογήσουν με θεσμική σοβαρότητα τα ευρήματα που καταγράφονται και, εφόσον διαπιστωθούν πιθανές ποινικές ευθύνες, κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς ν’ αφήνονται οποιεσδήποτε σκιές, αποτελεί απαίτηση του κράτους δικαίου και προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

«Άλμα: Ζητά ανεξάρτητους ανακριτές και πολιτική αποχώρηση Αναστασιάδη μετά το πόρισμα διαφθοράς»

Το Άλμα χαρακτηρίζει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» ως ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και «κόλαφο» για τη δεκαετή διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ. Υποστηρίζει ότι το πόρισμα καταγράφει ευρήματα που δικαιολογούν τη διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων από τον τέως Πρόεδρο, συνεργάτες του και άλλα δημόσια πρόσωπα, ενώ τονίζει ότι σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και ότι πρόκειται για πόρισμα, όχι δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αναφορές σε αδικήματα όπως κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επηρεασμού, δωροδοκία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες για την ύπαρξη ενός ευρύτερου συστήματος διαπλοκής γύρω από την εξουσία. Το Άλμα υποστηρίζει επίσης ότι όσοι κατά το παρελθόν ανέδειξαν ζητήματα διαφθοράς δικαιώνονται από τα ευρήματα της έρευνας.

Παράλληλα, καλεί τον Νίκο Αναστασιάδη να απομακρυνθεί προσωρινά από τις τιμητικές και θεσμικές του ιδιότητες έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεση, επικαλούμενο διεθνείς πρακτικές πολιτικής λογοδοσίας. Το κίνημα θεωρεί ότι η διερεύνηση δεν πρέπει να γίνει από πρόσωπα που συνδέθηκαν με τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη και ζητά την αποχή του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τη διαδικασία, ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της έρευνας.

Για τον σκοπό αυτό ανακοινώνει ότι θα καταθέσει δύο κατεπείγουσες προτάσεις νόμου, οι οποίες θα δίνουν στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς την εξουσία να διορίζει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές και να παραπέμπει απευθείας υποθέσεις σε αυτούς χωρίς τη μεσολάβηση του Γενικού Εισαγγελέα.

ΕΔΕΚ: Απαιτείται σύντομη, τελεσίδικη και αδιαμφισβήτητη ποινική διερεύνηση

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την πλήρη ποινική διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος – Μαφία», καθώς τα κατ’ ισχυρισμό αδικήματα που περιγράφονται αφορούν όλους τους πολιτειακούς θεσμούς, αλλά και άτομα που υπηρετούν τη δικαιοσύνη.

Με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, η ΕΔΕΚ απαιτεί αδιαμφισβήτητη ποινική διερεύνηση, η οποία να αποφανθεί σύντομα και τελεσίδικα ποιοι θα διωχθούν και ποιοι όχι.

ΔΗΠΑ: Ζητούμε διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών – Εφαρμογή της νομοθεσίας μέχρι τέλους

Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία δεν αφήνει περιθώρια για μισόλογα αφού κάνει λόγο για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Η Δημοκρατική Παράταξη, ζητά ότι και η κοινωνία: διαφανή, αντικειμενική και σε βάθος έρευνα, θεσμική σοβαρότητα και ψυχραιμία, τηρώντας αυστηρά το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απόλυτη τήρηση των θεσμικών διαδικασιών.

Τούτο θα γίνει με τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης σύμφωνα και με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Το μήνυμά μας είναι καθαρό: Διαφάνεια και εφαρμογή του νόμου παντού και για όλους. Έλεγχο σε όλα και μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Η προσέγγιση εδράζεται αποκλειστικά στην ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Για εμάς, η διαλεύκανση κάθε καταγγελίας και η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά ηθική υποχρέωση.

Volt: Σταθερότητα στη διαφθορά

Ο λαός επέλεξε σταθερότητα και υγιή πολιτική σκηνή χωρίς τοξικότητα. Μόνο που η τοξικότητα μετατράπηκε σε πιθανά ποινικά αδικήματα και κακουργήματα.

Ολόκληρη «αδελφότητα διαφθοράς» με μαέστρο τον Νίκο Αναστασιάδη απομυζούσε τεράστια οφέλη εις βάρος της χώρας αλλά κυβερνώντες, συγκυβερνώντες, ανεξάρτητες αρχές και νομική υπηρεσία δεν πήραν ή δεν ήθελαν να πάρουν χαμπάρι. Χρειάστηκε μια τριλογία βιβλίων και μια «δανεική» Ανεξάρτητη Αρχή για να μάθουμε όλοι όσα συζητούσε ο κόσμος σε κλειστούς κύκλους.

Ντροπή και μόνο ντροπή!

Οικολόγοι: Ζητούν ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για την επόμενη φάση της υπόθεσης – Αμφισβητούν την αμεροληψία της Νομικής Υπηρεσίας

Ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» και ουσιαστική ενίσχυση της Αρχής κατά της Διαφθοράς ζητά το Κίνημα Οικολόγων, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος που αποδίδει πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο τέως Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Το κόμμα θέτει ευθέως ερώτημα για το κατά πόσο η Νομική Υπηρεσία — της οποίας οι επικεφαλής διορίστηκαν από τον κ. Αναστασιάδη — μπορεί να χειριστεί αμερόληπτα την επόμενη φάση της υπόθεσης.

ΔΗΜΑΛ: Ζητά ανεξάρτητους ανακριτές χωρίς την εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας – «Τυχόν κουκούλωμα θα επιφέρει ολοκληρωτικό πλήγμα στο κράτος δικαίου»

Καταπέλτης κατά του κράτους δικαίου χαρακτηρίζει η Δημοκρατική Αλλαγή το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», ζητώντας άμεσο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών χωρίς εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας. Το κόμμα προειδοποιεί ότι τυχόν «κουκούλωμα» της υπόθεσης θα επιφέρει «ολοκληρωτικό πλήγμα στο κράτος δικαίου».