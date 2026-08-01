Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο της αξιοποίησης προσωπικοτήτων από την ευρύτερη κοινωνία με γνώση και εμπειρία, αποφάσισε την τοποθέτηση της κ. Ήρας Αιμιλιανίδου στη θέση της Υπεύθυνης του Χαρτοφυλακίου Μετανάστευσης στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κ. Αιμιλιανίδου, με τις γνώσεις, την εμπειρία και τη διάθεσή της για προσφορά, θα συμβάλει ουσιαστικά στην επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής και στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου στον τομέα της μετανάστευσης.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, η αξιοποίηση προσώπων από την κοινωνία των πολιτών, με εξειδίκευση και διάθεση προσφοράς, ενισχύει το έργο του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου και συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων και εφαρμόσιμων πολιτικών προτάσεων προς όφελος της κοινωνίας και του τόπου.

Από την πλευρά της, η κ. Αιμιλιανίδου ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη και ανέφερε ότι αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα με αίσθημα ευθύνης και διάθεση ουσιαστικής προσφοράς. Τόνισε ότι στόχος της είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων για τη μεταναστευτική πολιτική, με αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τόπος.

Σύντομο βιογραφικό κ. Ήρας Αιμιλιανίδου

Η Ήρα Αιμιλιανίδου είναι δικηγόρος και συνεταίρος στο δικηγορικό γραφείο «Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός και Συνεργάτες ΔΕΠΕ». Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση από το University of Leicester.

Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2007 και από το 2023 υπηρετεί ως Γραμματέας του Διοικητικού του Συμβουλίου. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας την περίοδο 2020–2023.

Από το 2015 έως το 2019 δίδαξε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος της νομικής ενημερωτικής πύλης «Δικαιοσύνη».