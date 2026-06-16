Νέο μέτωπο έντασης φαίνεται να ανοίγει μεταξύ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με φόντο την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον που προβλέπει εκεχειρία και έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη αντιμετωπίζεται με έντονη δυσπιστία από την ισραηλινή ηγεσία, η οποία εκτιμά ότι δεν διασφαλίζονται τα κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας που θέτει εδώ και χρόνια.

Αντί να επιβεβαιώσει το στρατηγικό μέτωπο ΗΠΑ – Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, η συμφωνία φαίνεται να αναδεικνύει βαθιές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Τραμπ επιδιώκει να κλείσει το μέτωπο της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας, ενώ ο Νετανιάχου θεωρεί ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να αποτελεί υπαρξιακή απειλή και εμφανίζεται απρόθυμος να περιορίσει τις στρατιωτικές επιλογές του Ισραήλ.

Οργή στο Ισραήλ για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Μέχρι στιγμής οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποφεύγουν τις δημόσιες αντιδράσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευθεία σύγκρουση με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρασκήνιο επικρατεί έντονος εκνευρισμός.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος χαρακτήρισε σύμφωνα με το Reuters τη συμφωνία «φρικτή για το Ισραήλ», υποστηρίζοντας ότι η άποψη αυτή είναι κοινή σε ολόκληρη την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Οι διαφωνίες για τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ

Οι σχέσεις Τραμπ και Νετανιάχου έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω της ισραηλινής στρατηγικής απέναντι στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το Ιράν έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας τον περιορισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Η απαίτηση αυτή έχει προκαλέσει τριβές με τον Νετανιάχου, ο οποίος θεωρεί ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να συνιστά άμεση απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει προσωπικά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αποφύγει νέα πλήγματα στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, σε μια προσπάθεια να μην τιναχθεί στον αέρα η διπλωματική πρωτοβουλία.

Η συμφωνία αφήνει ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα

Το μνημόνιο κατανόησης που αναμένεται να υπογραφεί στη Γενεύη προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη μιας περιόδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, αρκετά από τα ζητήματα που το Τελ Αβίβ θεωρεί κρίσιμα δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της συμφωνίας. Μεταξύ αυτών είναι ο περιορισμός του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης και η διακοπή της στήριξης που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν επίσης ότι η μεταβατική περίοδος των συνομιλιών ενδέχεται να παραταθεί πέραν των 60 ημερών, γεγονός που θα περιορίσει περαιτέρω τα περιθώρια στρατιωτικών πρωτοβουλιών από πλευράς Ισραήλ.

«Το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία»

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Νετανιάχου διαμηνύει ότι διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει μονομερώς εφόσον θεωρήσει ότι απειλείται η εθνική της ασφάλεια.

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν θα απαντηθεί με πλήρη ισχύ.

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο υπουργός Ενέργειας, Έλι Κόεν, τονίζοντας ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να δράσει μόνο του εάν διαπιστώσει προσπάθεια επανεκκίνησης των πυρηνικών ή πυραυλικών προγραμμάτων της Τεχεράνης.

Πολιτικό πλήγμα για τον Νετανιάχου ενόψει εκλογών

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου είχε επενδύσει πολιτικά στη στενή του σχέση με τον Τραμπ, παρουσιάζοντάς την ως στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Ωστόσο, η συμφωνία με το Ιράν αμφισβητεί αυτή την εικόνα, καθώς δείχνει ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε συνεννόηση με την Τεχεράνη ακόμη και χωρίς την πλήρη στήριξη του Ισραήλ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δύσκολα θα μπορέσει να πείσει την κοινή γνώμη για τα οφέλη της συμφωνίας, ειδικά σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη αμφιβολία των Ισραηλινών για το κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια του Ισραήλ.

Πηγή: iefimerida.gr