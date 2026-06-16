Σαφές μήνυμα προς το Ιράν έστειλε την Τρίτη (16/6) ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας χαρακτηριστικά ότι θα ξεσπάσει «κόλαση» εάν η Τεχεράνη επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έγινε λίγες ημέρες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες, την Παρασκευή (19/6), στη Γενεύη.

«Το μόνο πράγμα που πραγματικά έχει σημασία για μένα είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και η συμφωνία το λέει ξεκάθαρα», τόνισε ο Τραμπ από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία στο περιθώριο της οποίας συναντήθηκε με τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

«Δεν πρόκειται να το αναπτύξουν. Δεν πρόκειται να το αγοράσουν. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα με αυτό. Και αν το κάνουν, θα υποστούν απίστευτες συνέπειες».

«Θα πέσει πάνω τους όλη η κόλαση» αν το Ιράν αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο πρόσθεσε και αποκάλυψε ότι αυτό ήταν το κίνητρό του για να ξεκινήσει τον πόλεμο.

Υποστήριξε μάλιστα ότι το Ιράν θα είχε πυρηνικά όπλα «πριν από πέντε χρόνια» αν δεν είχε αποσυρθεί από τη συμφωνία για τα πυρηνικά που είχε επιτευχθεί επί της κυβέρνησης Ομπάμα.

Αναφερόμενος στην ηγεσία του Ιράν τόνισε: «Η σημερινή ιρανική ηγεσία είναι πολύ λογικοί άνθρωποι. Είναι ευχάριστο να έχεις να κάνεις μαζί τους. Είναι δυνατοί και έξυπνοι άνθρωποι. Δεν είναι ριζοσπαστικοποιημένοι και επιδιώκουν να βοηθήσουν τη χώρα τους».

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ήθελε να δρομολογήσει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αν και λέει ότι η δολοφονία αρκετών Ιρανών ηγετών σημαίνει ότι αυτό έχει ουσιαστικά συμβεί.

«Δεν πιστεύω στην αλλαγή καθεστώτος… Έχω παρακολουθήσει αλλαγές καθεστώτος εδώ και χρόνια, δεν λειτουργούν ποτέ», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ψευδές ότι θα επενδύσουμε χρήματα στο Ιράν

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της συμφωνίας ανέφερε ότι «πιστεύουμε ότι είναι μια δίκαιη συμφωνία, είναι μια καλή συμφωνία», λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους.

Καταδίκασε επίσης τα δημοσιεύματα ότι η συμφωνία θα απαιτούσε από τις ΗΠΑ να επενδύσουν χρήματα στο Ιράν, κάτι που αποκαλεί «γελοίο».

«Δεν επενδύουμε χρήματα, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επενδύσουμε χρήματα στο Ιράν», τόνισε ο Τραμπ.

«Έχουμε το δικαίωμα σε αυτό αν θέλουμε, αλλά δεν επενδύουμε χρήματα», πρόσθεσε.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν περιελάμβανε μια ρήτρα που απαιτούσε από τις ΗΠΑ να παρουσιάσουν σχέδια ανοικοδόμησης για τη χώρα αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πυρά κατά του Νετανιάχου για το Λίβανο

Από τα πυρά του δεν ξέφυγε ούτε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Τραμπ να δηλώνει χωρίς τις ΗΠΑ «δεν θα υπήρχε Ισραήλ».

«Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, επειδή κανένας άλλος πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να κάνει αυτό που έκανα εγώ», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι είχε «εξαιρετική σχέση» με τον Νετανιάχου, αλλά πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά τον Λίβανο».

Επικριτικός ήταν για την ισραηλινή στρατιωτική δράση στον Λίβανο, λέγοντας ότι η χώρα πολεμά τη Χεζμπολάχ «για πολύ καιρό και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται».

«Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις πολυκατοικίες – και δεν είναι όλοι της Χεζμπολάχ», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να φροντίσει τη Χεζμπολάχ, γιατί για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι θα έκαναν καλύτερη δουλειά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

cnn.gr