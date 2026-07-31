ΓεΣΥ: Άρχισαν τα πρόστιμα στους γιατρούς για μη συμπλήρωση του ιστορικού των ασθενών τους – Ορθοπαιδικός έγραφε μια μόνο λέξη στο λογισμικό – Τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μαριλένα Παναγή