ΜΟΥΣΙΚΗ
- Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8μ.μ. Ο Αμερικανός βαθύφωνος Άντριου Ρόμπερτ Μαν, η μέτζο-σοπράνο Λουτσία Όστερμαν και ο πιανίστας Ράμι Σαριεντίν ενώνουν τις δυνάμεις τους στη συναυλία «A Voice & Piano Soirée: Celebrating Friendship». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Ρόμπερτ Σούμαν, Νίκου Βήχα και Ευαγόρα Καραγεώργη, ενώ ολοκληρώνεται με αγαπημένα τραγούδια του American Songbook. technopolis20.com
- Λύμπια, Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου, 9μ.μ. Ένας από τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής hip hop σκηνής, ο Dani Gambino, επιστρέφει στην Κύπρο στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, αλλά και νέο υλικό από την τελευταία του δουλειά. Εισιτήρια: downtownnicosia.live
- Μαρκί, Petrides Farm Park. Το Fengaros Festival, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς της Κύπρου, συνεχίζεται έως την 1η Αυγούστου με τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του. Στη 14η έκδοσή του περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό θα εμφανιστούν σε έξι διαφορετικές σκηνές, συνθέτοντας ένα τριήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη μουσική και την καλλιτεχνική δημιουργία. Οι πύλες ανοίγουν καθημερινά στις 5μ.μ. Το πρόγραμμα ανά ημέρα
- Γυαλιά Πάφου, Vals Place, 29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου. Για πέντε ημέρες, η μουσική, η φύση και η συλλογικότητα συναντιούνται στη Γυαλιά της Πάφου, καθώς το One Love Cyprus Festival επιστρέφει για 3η συνεχή χρονιά. Η φετινή διοργάνωση συνδυάζει συναυλίες, εικαστικές δράσεις, εργαστήρια, ευεξία και οργανωμένο camping σε ένα πολυήμερο υπαίθριο community gathering. Δύο σκηνές θα φιλοξενήσουν ζωντανές εμφανίσεις, selectors, MCs και DJ sets με ήχους reggae, dub, ska και sound system. Εισιτήρια: onelovefestivalcy.com
- Κυπερούντα, Πλατεία Αγίας Μαρίνας, 8μ.μ. Τη μουσικοποιητική παράσταση «Κύπρος – Ένα ταξίδι μουσικής, λόγου και εικόνας» προτείνει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Η εκδήλωση, σε συνεργασία με το καλλιτεχνικό σχήμα Μουσικοί Συνοδοιπόροι, είναι αφιερωμένη στην Κύπρο και αντλεί έμπνευση από το έργο πέντε κορυφαίων δημιουργών των ελληνικών γραμμάτων – Γιώργου Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσου, Νίκου Καζαντζάκη, Κωστή Παλαμά και Οδυσσέα Ελύτη. Είσοδος ελεύθερη
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 30/8 προβάλλεται το νεανικό δράμα «Η ηλιαχτίδα μου» του Χιρόσι Οκουγιάμα. Σε μια χιονισμένη επαρχιακή πόλη της Ιαπωνίας, οι ζωές τριών ανθρώπων διασταυρώνονται πάνω στον πάγο. 22348203
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, προσέλευση 8μ.μ. Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος παρουσιάζει την εγχώρια παραγωγή της φετινής διοργάνωσης. Η σκηνοθέτρια Λέα Μαλένη υπογράφει μια νέα ανάγνωση του αισχύλειου αριστουργήματος Επτά επί Θήβας, από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, σε παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας Persona. Παίζουν: Γιάννης Καραούλης, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος, Μαρίνα Μανδρή, Μυρσίνη Χριστοδούλου κ.ά. SoldOut Tickets, Stephanis 7000 2414 Επόμενη: 1/8
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Sic. Contemporary Culture siccontemporary.com. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου. Μέχρι 13/8
- Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
Λεμεσός
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Spider-Man: Brand New Day (σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton με τους Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.