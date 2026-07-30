ΜΟΥΣΙΚΗ
- Μαρκί, Petrides Farm Park. Το Fengaros Festival, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς της Κύπρου, επιστρέφει από σήμερα έως την 1η Αυγούστου με τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του. Στη 14η έκδοσή του περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό θα εμφανιστούν σε έξι διαφορετικές σκηνές, συνθέτοντας ένα τριήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη μουσική και την καλλιτεχνική δημιουργία. Οι πύλες ανοίγουν καθημερινά στις 17:00, ενώ τα παιδιά έως 12 ετών εισέρχονται δωρεάν με τη συνοδεία ενήλικα. Το πρόγραμμα ανά ημέρα
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 8.30μ.μ. Στις απαρχές της freestyle rap σκηνής που αναπτύχθηκε πριν από μία δεκαετία στην Πλατεία Φανερωμένης επιστρέφει η νέα παραγωγή «TRACKS: Ηχώ του Τώρα, Ρυθμός του Χτες», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI 26 του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Τη μουσική σύνθεση, τους στίχους και τη συνολική επιμέλεια υπογράφει ο Τάσος Λάμνισος, ενώ συμμετέχουν οι Σπύρος Κυπριανού (αφήγηση και ποίηση), Αναστασία Κάττου (κλαρίνο και ραπ), Άγγελος Βλάμης (τύμπανα), Παναγιώτης Μηνά (κιθάρα και φωνητικά), Οδυσσέας Βλάμης (πλήκτρα και ηλεκτρονικά στοιχεία), Τζούλη Μιχαήλ (live video projections) και Γιούρη Ντομιτσίδης (ηχοληψία). Διάρκεια: 50’. Είσοδος ελεύθερη
- Γυαλιά Πάφου, Vals Place, 29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου. Για πέντε ημέρες, η μουσική, η φύση και η συλλογικότητα συναντιούνται στη Γυαλιά της Πάφου, καθώς το One Love Cyprus Festival επιστρέφει για 3η συνεχή χρονιά. Η φετινή διοργάνωση συνδυάζει συναυλίες, εικαστικές δράσεις, εργαστήρια, ευεξία και οργανωμένο camping σε ένα πολυήμερο υπαίθριο community gathering. Δύο σκηνές θα φιλοξενήσουν ζωντανές εμφανίσεις, selectors, MCs και DJ sets με ήχους reggae, dub, ska και sound system. Εισιτήρια: onelovefestivalcy.com
ΜΠΑΛΕΤΟ
- Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Φεστιβάλ Λάρνακας. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του ελληνικού μουσικού θεάτρου, ο «Ζορμπάς ο Έλληνας», επιστρέφει στην Κύπρο μέσα από μια μεγάλη παραγωγή της Εθνικής Όπερας και του Εθνικού Μπαλέτου της Σόφιας, με πρωταγωνιστή τον Ιγκόρ Τσβίρκο, πρώτο χορευτή των θρυλικών Μπαλέτων Μπολσόι. Το εμβληματικό μπαλέτο, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και χορογραφία του Λόρκα Μασίν, βασίζεται στο αριστούργημα του Νίκου Καζαντζάκη. Ticketmaster.cy και ACS Couriers.
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 29/8 προβάλλεται το ρομαντικό δράμα Banel & Adama σε σκηνοθεσία Ραμάλα Τουλάγιε Σε. Ο Μπανέλ και ο Ανταμά είναι ένα νεαρό παντρεμένο ζευγάρι σε ένα απομακρυσμένο χωριό της βόρειας Σενεγάλης. Όταν ο Ανταμά αρνείται να αναλάβει τον ρόλο του αρχηγού της κοινότητας, η απόφασή τους να ζήσουν αυτόνομα προκαλεί χάος, ενώ συμπίπτει με μια καταστροφική ξηρασία που δοκιμάζει τις παραδόσεις του χωριού. Διάρκεια: 87’. 22348203
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Δημοτικό Σχολείο Τριχερούσας, συνοικία Πέτρου & Παύλου, 8.30μ.μ. Η συμπαραγωγή των θεάτρων ΑντίΛογος και Σόλο για Τρεις με την πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία «Η Πλατεία», περιοδεύει. Η παράσταση που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού εκτυλίσσεται σε μια πλατεία πανηγυριού. Παίζουν: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής. Επόμενη: 2/8 Φλάσου, 8.15μ.μ. Προαύλιο εκκλησίας Αγίου Δημητριανου. Είσοδος €5. 99251331
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Sic. Contemporary Culture siccontemporary.com. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου. Μέχρι 13/8
- Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8
- In Toto. Η νέα πολυαισθητηριακή βιντεοεγκατάσταση της εικαστικού Ναυσικάς Χατζηχρίστου, με τίτλο «Missing Frequencies», παρουσιάζεται από την ABR – Alternative Brains Rule. Μέχρι 30/7 (8-10μ.μ.)
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
Λεμεσός
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Phsifida (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Spider-Man: Brand New Day (σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton με τους Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.