Κίτρινη προειδοποίηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 2:00 το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και αρχικά τοπικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.