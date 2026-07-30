Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/7), όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποτελούν «ισχυρή απάντηση» στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν, παράλληλα, ότι εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν.

Η επίσημη ανακοίνωση της CENTCOM

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής).

«Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πλήγματα κατά του Ιράν στις 8 μ.μ. σήμερα (03:00 τα ξημερώματα ώρα Κύπρου). Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες ιρανικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που εδρεύουν στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. July 30, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους ή την έκταση των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Εκρήξεις στο νότιο Ιράν

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM, η ιρανική κρατική τηλεόραση Press TV μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν.

Επίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για επιθέσεις στη νήσο Κεσμ και στην πόλη Αμπαντάν (νότια), μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού πως διεξάγει νέους βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχο στη νότια επαρχία Ορμουζγκάν, «ομάδες διάσωσης αναζητούν δυο ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια» σπιτιού στη νήσο Κεσμ.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να δοθούν επιπλέον επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Η προειδοποίηση Τραμπ

Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά τη σκληρή προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε διαμηνύσει ότι η Ουάσινγκτον θα απαντήσει δυναμικά.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, γιατί τώρα είναι η σειρά μας να χτυπήσουμε. Ξέρουν ότι έρχεται», είχε δηλώσει ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Την Τρίτη το βράδυ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους προς αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πέντε από αυτούς.

Συνεχίζεται και ο αμερικανικός αποκλεισμός

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η επιβολή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

CENTCOM forces continue to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of July 29 CENTCOM has redirected 20 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/OKe8XSZGka — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 29, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, έως τις 29 Ιουλίου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει δύο ακόμη και έχουν πραγματοποιήσει νηοψίες σε δύο πλοία στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού.

protothema.gr