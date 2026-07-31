Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο.

Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, οι οποίες έδωσαν ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι κατά διαστήματα ξεπερνούσαν ακόμη και τα 12 μποφόρ, προκαλούσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυσχέραιναν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Αναζωπύρωση κοντά στην Πρέβελη -Έκλεισε ο δρόμος προς Ασώματο

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε χθες βράδυ με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο προς τη Μονή Πρέβελης και τον Ασώματο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να εμποδίσουν τη φωτιά να κινηθεί προς το φαράγγι της περιοχής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει σε κοντινή απόσταση από κατοικίες.

Στην περιοχή επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας 224 πυροσβέστες, με 53 οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα, με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς μέχρι να μπορέσουν να συνδράμουν ξανά τα εναέρια μέσα.

Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο στον Ασώματο -Δεν κινδυνεύουν Μονή Πρέβελης και φοινικόδασος

Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα, δεν υπάρχει πλέον άμεση απειλή για τη Μονή Πρέβελης και το φοινικόδασος της περιοχής, ένα σημείο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού και μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες κινήθηκε κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, καίγοντας καλαμιές και κοντινές καλλιέργειες, μέχρι να πλησιάσει τη Μονή Πρέβελης και την παραλία.

Εκκενώθηκε η παραλία μετά την ενεργοποίηση του 112

Η γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έφταναν τα 100 έως 120 χιλιόμετρα την ώρα, οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 και στην άμεση απομάκρυνση των λουόμενων από την περιοχή.

Οι περισσότεροι από τους 300 έως 400 πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία αποχώρησαν με τα οχήματά τους, ενώ περίπου 50 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν διά θαλάσσης με σκάφη του Λιμενικού, καθώς ο πυκνός καπνός έκανε επικίνδυνη την παραμονή τους στο σημείο.

Ελαφρά τραυματίας 70χρονος που προσπάθησε να προστατεύσει το σπίτι του

Ένας 70χρονος κάτοικος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, όταν προσπάθησε να προστατεύσει την εξοχική του κατοικία και βρέθηκε προσωρινά εγκλωβισμένος από τις φλόγες.

Ο ηλικιωμένος υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας σε ορισμένα σημεία, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν νέες αναζωπυρώσεις και πιθανή επέκταση των πύρινων μετώπων.

Καλύτερη η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο -Σε εξέλιξη η επιχείρηση στην Πάρο

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε νησιά του Αιγαίου.

Το μέτωπο της φωτιάς κοντά στο Άσπρο Χωρίο στην Πάρο

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλυμνο βρίσκονται σε καλύτερη εικόνα, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, αντιμετωπίζοντας ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις περιμετρικά της φωτιάς.

Ύφεση στα μέτωπα Άνδρου και Καλύμνου

Στην Άνδρο και την Κάλυμνο η κατάσταση έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, χωρίς αυτή τη στιγμή να προκύπτουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την πορεία των πυρκαγιών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στις περιοχές για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και την παρακολούθηση της εξέλιξης των μετώπων.

Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Πάρο, όπου η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Οι ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών και καθιστούν πιο δύσκολη την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Το ενεργό μέτωπο εξακολουθεί να παρουσιάζει εστίες στο εσωτερικό της περιμέτρου του, γεγονός που απαιτεί συνεχή παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στα νησιά

Στα τρία νησιά παραμένουν οι ίδιες δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί από την προηγούμενη ημέρα.

Στην Κάλυμνο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Στην Άνδρο βρίσκονται 25 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα.

Στην Πάρο επιχειρούν 62 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ιδιαίτερα στην Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες. Βασικός στόχος παραμένει η πλήρης οριοθέτηση και ο έλεγχος της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο επέκτασής της.

iefimerida.gr