Τα κοινοβουλευτικά κόμματα εργοδοτούν δεκάδες άτομα για τις ανάγκες τους, καταβάλλοντας εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο σε μισθούς. Παράλληλα, το κράτος καλύπτει το κόστος εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών τους, με τη συνολική δαπάνη για τις δύο κατηγορίες να ξεπερνά τα €9 εκατ. το 2024.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, όπως καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις των κομμάτων για το 2024, η συνολική δαπάνη προσωπικού των επτά κομμάτων που εκπροσωπούνταν τότε στη Βουλή ανήλθε σε περίπου €4,94 εκατ, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα ποσό το επιπλέον κόστος για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες που πληρώνονται από το κράτος.

Η μισθοδοσία

Οι δαπάνες διαφέρουν σημαντικά ανά κόμμα, καθώς κυμαίνονται από περίπου €138.000 μέχρι και €2,26 εκατ. ετησίως. Μάλιστα, από αυτά τα νούμερα φαίνεται να προκύπτει πως κάποια κόμματα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο, με μισθοδοσία που θα «ζήλευαν» ακόμη και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Κύπρου.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα ποσά δεν προκύπτουν από ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για όλα τα κόμματα. Γι’ αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παρουσιάζονται χαμηλότερα ποσά από το συνολικό κόστος προσωπικού.

Για σκοπούς σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όπου αυτές ήταν διαθέσιμες. Για τα υπόλοιπα κόμματα χρησιμοποιήθηκαν οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, καθώς δεν εντοπίστηκαν δημοσιευμένες ενοποιημένες καταστάσεις για το 2024.

Από τις συγκεκριμένες δαπάνες απουσιάζει το κόστος εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών, το οποίο καλύπτεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και καταβάλλεται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το οποίο αναλύεται διαφορετικά στο ρεπορτάζ.

Μεγαλύτερη δαπάνη από το ΑΚΕΛ

Στην κατάταξη περιλαμβάνονται επίσης η ΕΔΕΚ, η Δημοκρατική Παράταξη και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, τα οποία εκπροσωπούνταν στη Βουλή το 2024, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική παρουσία στις εκλογές του 2026.

Αντίθετα, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία δεν περιλαμβάνονται, καθώς οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αφορούν το 2024, όταν τα δύο κόμματα δεν είχαν ακόμη κοινοβουλευτική παρουσία.

Μόνο το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ φαίνεται να έχουν δημοσιεύσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το 2024. Για τα υπόλοιπα κόμματα χρησιμοποιήθηκαν ξεχωριστές καταστάσεις, γεγονός που ενδέχεται να οδηγεί σε αποκλίσεις προς τα κάτω σε σχέση με το ευρύτερο συνολικό κόστος του κόμματος.

Το ΑΚΕΛ βρίσκεται στην πρώτη θέση, με δαπάνες για μισθοδοσία υπερδιπλάσια από εκείνη του ΔΗΣΥ, ο οποίος ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Τη χαμηλότερη δαπάνη καταγράφει το ΕΛΑΜ, με €138.422.

Ειδικότερα, με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2024 (ενοποιημένες όπου ήταν διαθέσιμες και ξεχωριστές για τα υπόλοιπα κόμματα) το ΑΚΕΛ καταγράφει τη μεγαλύτερη δαπάνη προσωπικού, ύψους €2,26 εκατ. Ακολουθούν ο ΔΗΣΥ με €987.472 και το ΔΗΚΟ με €612.127.

Αναλυτικά:

ΑΚΕΛ: €2.256.618 — ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Δημοκρατικός Συναγερμός: €987.472 — ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Δημοκρατικό Κόμμα: €612.127 — ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις ΕΔΕΚ: €494.474 — ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις Δημοκρατική Παράταξη: €285.845 — ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: €167.983 — ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις ΕΛΑΜ: €138.422 — ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις

Η συνολική δαπάνη προσωπικού των επτά κομμάτων ανέρχεται σε €4.942.941.

Επιπλέον για συνεργάτες

Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται το κόστος εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών, καθώς οι απολαβές τους δεν καταβάλλονται από τα ταμεία των κομμάτων, αλλά καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το 2024 προβλέπονταν συνολικά 94 θέσεις κοινοβουλευτικών συνεργατών για τα επτά κόμματα: 28 για τον ΔΗΣΥ, 26 για το ΑΚΕΛ, 16 για το ΔΗΚΟ, επτά για τη ΔΗΠΑ, έξι για την ΕΔΕΚ, έξι για το ΕΛΑΜ και πέντε για το Κίνημα Οικολόγων.

Ωστόσο, στους καταλόγους που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 εμφανίζονταν 93 συνεργάτες, καθώς μία από τις έξι θέσεις του ΕΛΑΜ ήταν κενή.

Σύμφωνα με τις καταστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου, το συνολικό κόστος εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών των επτά κομμάτων ανήλθε το 2024 σε €4.094.724,39.

Το κόστος για το κράτος ανά κόμμα για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες είχε διαμορφωθεί το 2024 ως εξής: