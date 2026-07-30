Νέες προειδοποιήσεις τόσο προς την Κύπρο όσο και προς τη Βουλγαρία, για να μην διαθέσουν τις βάσεις τους για επιθέσεις σε βάρος του Ιράν, απηύθυνε η Τεχεράνη μέσω του Αμπάς Αραγτσί, καθώς κλιμακώνεται η ιρανική ρητορική απέναντι στις χώρες που φιλοξενούν ή διευκολύνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Times Of Israel, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Αραγτσί υπογράμμισε τη σημασία να μην χρησιμοποιηθούν ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο κυπριακό έδαφος για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος φιλοξενεί δύο κυρίαρχες βρετανικές στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ των οποίων και τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η βάση είχε δεχθεί πλήγμα από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, λίγες ημέρες μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις που σηματοδότησαν την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Έντονες αντιδράσεις για τη βάση Μπέζμερ στη Βουλγαρία

Κατά την επικοινωνία του με τη Βουλγάρα υπουργό Εξωτερικών, Βελισλάβα Πέτροβα-Τσάμοβα, ο Αραγτσί ζήτησε από τη Σόφια να επανεξετάσει την απόφασή της να επιτρέψει την προσωρινή ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Μπέζμερ.

Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό, η έγκριση του αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη στάθμευση αεροσκαφών που θα υποστηρίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις συνιστά διευκόλυνση επιθετικών ενεργειών εναντίον του Ιράν και είναι ασύμβατη με τις παραδοσιακά φιλικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι κράτη τα οποία επιτρέπουν τη χρήση του εδάφους τους για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με συνέπειες.



Η απόφαση της βουλγαρικής Βουλής

Την περασμένη εβδομάδα, το βουλγαρικό κοινοβούλιο ενέκρινε την προσωρινή ανάπτυξη έως οκτώ αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 και έως 250 στελεχών προσωπικού στην αεροπορική βάση Μπέζμερ, παρά τις αντιδράσεις της Τεχεράνης.

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται να αναπτυχθούν επιθετικά οπλικά συστήματα στη βάση και ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν καθιστά τη χώρα μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων.

protothema.gr