Ως ιστορική εξέλιξη χαρακτήρισε η δικηγόρος του Μακάριου Δρουσιώτη, Λητώ Καριόλου, την λεπτομερή ανακοίνωση για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την έρευνα για το βιβλίο “Κράτος Μαφία“, σημειώνοντας ότι η όλη υπόθεση δεν πρέπει να αφεθεί στα χέρια όσων έχουν σύγκρουση συμφέροντος, αφήνοντας αιχμές για τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, η δικηγόρος του κ. Δρουσιώτη, ανέφερε ότι το πόρισμα της Αρχής αποτελεί μία σημαντική δικαίωση του πολυετούς αγώνα του δημοσιογράφου και ερευνητή, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, «βρίσκεται στο στόχαστρο εδώ και χρόνια μέσα από τη συγγραφή της τριλογίας του και του «Κράτους μαφία». Επί μακρόν επιχειρήθηκε να υποβαθμιστούν λόγω της πολιτικής επιρροής που ασκούσε ο Νίκος Αναστασιάδης».

Η κ. Καριόλου ανέφερε ότι τα ευρήματα της Αρχής καταγράφουν μια σειρά ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων, «δραστηριότητες που εμπλέκουν, πέραν του Νίκου Αναστασιάδη, άτομα που κατείχαν θέση θεσμικής ευθύνης».

Παράλληλα, η δικηγόρος του Μακάριου Δρουσιώτη, ανέφερε ότι η ανάγκη της ανεξάρτητης ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης, καθίσταται επιτακτικότερη γιατί σε σχέση με την υπόθεση Focus, γίνεται σύσταση για διάπραξη ενδεχόμενου αδικήματος.

«Ο σημερινός Γενικός Εισαγγελέας τότε είχε ενεργήσει ως δικηγόρος του κ. Χριστοδούλου. Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται αναφορικά με την απόφαση του νυν Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, να μην ασκήσουν έφεση στην υπόθεση, η οποία δεν επέτρεψε την περαιτέρω δικαστική εξέταση σοβαρότατων κατηγοριών. Τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας διορίστηκαν από τον Νίκο Αναστασιάδη ως Υπουργοί. Δεν είναι νοητή η αξιολόγηση των επόμενων ενεργειών να παραμείνει στα χέρια προσώπων που ενδέχεται να βρίσκονται σε σύγκρουση συμφέροντος».

Η κ. Λητώ Καριόλου πρόσθεσε ότι πλέον αναμένουν απάντηση από την Κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι το πόρισμα δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με αδράνεια.

«Απαιτείται ασφάλεια στην ανεξαρτησία όσων θα προωθήσουν τα επόμενα βήματα στην υπόθεση», ενώ «δεν πρέπει να αφεθεί στα χέρια οποιουδήποτε έχει σύγκρουση συμφέροντος».

Στο ερώτημα εάν μίλησε με τον κ. Δρουσιώτη, η δικηγόρος του ανέφερε ότι ο ίδιος είναι ικανοποιημένος με το πόρισμα, ξεκαθαρίζοντας τους όρους εντολής της Αρχής, ενώ σύμφωνα με την ίδια, τώρα το θέμα είναι θεσμικό.