Το FBI, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, απέτρεψε φερόμενη συνωμοσία που είχε στόχο τον Λευκό Οίκο και την εκδήλωση UFC Freedom 250, το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Ουάσινγκτον, με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Πέντε άτομα είχαν τεθεί υπό κράτηση μέχρι τη Δευτέρα (15/6) και οι ερευνητές ταυτοποίησαν 23 άτομα ως μέρος ενός πιθανού δικτύου συνωμοτών οπως ανέφερε το Fox.

Το φερόμενο σχέδιο περιελάμβανε τη χρήση drones γεμάτα με εκρηκτικά για να χτυπήσουν κτήρια κοντά στην εκδήλωση, να επιβάλουν μαζική εκκένωση και να κατευθύνουν πλήθη προς μια προετοιμασμένη ομάδα ελεύθερων σκοπευτών, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το FBI είχε τις πρώτες πληροφορίες για την απειλή στις 10 Ιουνίου. Αργότερα, οι ερευνητές αποκάλυψαν συνομιλίες του Signal, στις οποίες πολλά άτομα φέρεται να συζήτησαν την επίθεση στην εκδήλωση του UFC. Μια αρχική εξέταση του iPhone ενός υπόπτου εντόπισε τουλάχιστον 23 χρήστες του Signal που συζητούσαν προεπιχειρησιακή δραστηριότητα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Μερικοί από τους εμπλεκόμενους φέρεται να σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στο Φρέντερικσμπουργκ της Βιρτζίνια στις 12 ή 13 Ιουνίου για να προετοιμαστούν για την επίθεση.

Η εκδήλωση UFC Freedom 250 πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80α γενέθλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκδήλωση προσέλκυσε περίπου 4.300 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1.200 εν ενεργεία στρατιωτικών, καθώς 14 μαχητές από όλο τον κόσμο αγωνίστηκαν μέσα σε ένα κλουβί από συρματόπλεγμα την Κυριακή το βράδυ.

cnn.gr