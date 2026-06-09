Διακοπές και προβλήματα στην υδροδότηση αναμένονται σε περιοχές της Λάρνακας και της Λευκωσίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρμόδιων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

Στα Πάνω Λεύκαρα, διακοπή νερού θα σημειωθεί την Τετάρτη, μεταξύ 07:00 και 15:00, σε μέρος του Δημοτικού Διαμερίσματος, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης. Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας, οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργου πλακόστρωσης δρόμου.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας προτρέπει τους καταναλωτές «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών».

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΑ Λευκωσίας, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα ή και προσωρινή διακοπή στην υδροδότηση περιοχών που τροφοδοτούνται από τις υδατοδεξαμενές των κοινοτήτων Μαθιάτη και Λυθροδόντα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, λόγω βλάβης στο σύστημα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, έχει διακοπεί προσωρινά η εισαγωγή νερού στις υδατοδεξαμενές των δύο κοινοτήτων.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρει ότι, με βάση την ενημέρωση που έχει από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας.