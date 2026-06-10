Διακοπή στην παροχή πόσιμου νερού θα σημειωθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου, από τις 07:00 μέχρι τις 15:00, σε περιοχές της Ορόκλινης και των Πάνω Λευκάρων, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑ Λάρνακας), η διακοπή θα επηρεάσει το βορειοδυτικό τμήμα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ορόκλινης, στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και μέρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πάνω Λευκάρων.

Όπως αναφέρεται, στην Ορόκλινη η διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες βελτίωσης του δικτύου, ενώ στα Πάνω Λεύκαρα οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου πλακόστρωσης δρόμου στην οδό Βασίλη Μιχαηλίδη.

Ο ΕΟΑ σημειώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των περιοχών.

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών, μέχρι την επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης, ενώ σημειώνεται ότι η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας που μαστίζει τον τόπο μας.

Ο ΕΟΑ ζητεί συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.

ΚΥΠΕ