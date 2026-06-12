Μέτρα οικονομικής ανακούφισης για τους αγρότες που αντιμετωπίζουν την απότομη αύξηση του κόστους των λιπασμάτων παρουσίασε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Οι προτάσεις της Κομισιόν έρχονται σε περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, που έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των λιπασμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οικονομική βοήθεια αποσκοπεί στη στήριξη των αγροτών που χρειάζεται να αγοράσουν λιπάσματα, ώστε να διασφαλίσουν τις επόμενες καλλιέργειές τους.

Τις επόμενες εβδομάδες, η Κομισιόν στοχεύει να κινητοποιήσει συνολικά 540 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό.

Ενίσχυση του γεωργικού αποθεματικού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, επίσης, την ενίσχυση του γεωργικού αποθεματικού με επιπλέον 300 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2026, πέραν των υπολοίπων κεφαλαίων.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να συμπληρώσουν τη στήριξη με εθνικά κονδύλια έως και 200%, ανεβάζοντας τη συνολική διαθέσιμη οικονομική βοήθεια σε δυνητικό ποσό έως 1,5 δισ. ευρώ.

Η πρόταση εντάσσεται στην προσπάθεια της Επιτροπής να δώσει άμεση απάντηση στις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας από την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Πιο ευέλικτη στήριξη μέσω της ΚΑΠ

Παράλληλα, η Κομισιόν προτείνει στοχευμένες προσαρμογές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να παρέχουν στους αγρότες ταχύτερη και πιο ευέλικτη υποστήριξη για την πρόσβαση σε λιπάσματα.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν νέο σχέδιο ρευστότητας στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την υποστήριξη κρίσεων, τη δυνατότητα των κρατών μελών να καταβάλλουν νωρίτερα τις άμεσες πληρωμές στους αγρότες και την επιλογή προσαρμογής του προϋπολογισμού τους για τις άμεσες πληρωμές του ημερολογιακού έτους 2027.

Το νέο σχέδιο ρευστότητας μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί έως και 65% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να περιλάβει αχρησιμοποίητα κεφάλαια που διαφορετικά θα μπορούσαν να χαθούν.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν εθνική χρηματοδότηση έως και 200%. Για ταχύτερη υλοποίηση και περιορισμό της διοικητικής επιβάρυνσης, η στήριξη μπορεί να καταβληθεί ως σταθερό ποσό ανά εκτάριο και να εφαρμοστεί μέσω των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ.

Πληρωμές πριν από τις 16 Οκτωβρίου

Σε σχέση με τις προκαταβολικές άμεσες πληρωμές, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν στους αγρότες αυξημένο ποσοστό προκαταβολών πριν από τις 16 Οκτωβρίου, προκειμένου να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η πρόταση θα δώσει στα κράτη μέλη πρόσθετη ευελιξία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές των λιπασμάτων, μέσω προσαρμογής των κατανομών τους για άμεσες πληρωμές για το ημερολογιακό έτος 2027.

Όσον αφορά την πρόταση για το γεωργικό αποθεματικό, εάν συμφωνήσουν τα κράτη μέλη και υπάρξει έγκριση στην Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών, η τελική έγκριση προγραμματίζεται έως τα τέλη Ιουλίου 2026.

ΚΥΠΕ