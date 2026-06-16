Εντός των αμέσως επόμενων ημερών θα παραδοθεί το πόρισμα και όλο το μαρτυρικό υλικό που συγκέντρωσαν οι τέσσερις επιθεωρητές της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», στον Γενικό Εισαγγελέα.

Παρόλο που μέχρι τώρα σε παρόμοιες μεγάλες υποθέσεις τις οποίες διερευνούσε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, το πόρισμα και όλο το υλικό που συγκέντρωναν επιθεωρητές της παραδιδόταν αυθημερόν στον Γενικό Εισαγγελέα και εκδιδόταν σχετική ανακοίνωση, αυτή τη φορά τα πράγματα λειτούργησαν λίγο ανάποδα. Κι’ αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, για πρακτικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, το υλικό που έχει συγκεντρωθεί έχει γεμίσει ολόκληρο δωμάτιο στα γραφεία της Αρχής και είναι πρακτικά αδύνατο να παραδοθεί δια χειρός και παράλληλα να δοθεί και η έκθεση–πόρισμα. Γι’ αυτό και μέχρι στιγμής το πόρισμα δεν έχει δοθεί στην Γενικό Εισαγγελέα ούτε και το μαρτυρικό υλικό που προέκυψε από τη διερεύνηση.

Η ενημέρωση που έχουμε είναι πως αυτό θα γίνει είτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας είτε αρχές της επόμενης και αφού τα τεκμήρια και οι καταθέσεις φορτωθούν σε φορτηγό και μεταφερθούν στη Νομική Υπηρεσία. Δεν αποκλείεται, το πόρισμα να σταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα ή αν αυτό ζητηθεί, να γίνει τελετή παράδοσής του. Πάντως, στη Νομική Υπηρεσία είναι έτοιμοι για τη μελέτη του υλικού και του πορίσματος και ανάλογα με τις εισηγήσεις αυτών που θα το μελετήσουν, θα ληφθούν αποφάσεις.

Οι επιλογές είναι να δοθεί στην Αστυνομία προς διερεύνηση αλλά αυτή είναι ήδη επιφορτισμένη με την εξέταση άλλων σοβαρών υποθέσεων (Τριμίκλινης, Σιζόπουλος, Παρμακλής) ή να διοριστούν ποινικοί ανακριτές ή να αναλάβει ανακριτική ομάδα από την Αστυνομία με ποινικό ή ποινικούς ανακριτές να επιβλέπουν.

Ήδη νομικοί και άλλοι έχουν θέσει το ζήτημα της εξαίρεσης του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τη μελέτη του πορίσματος λόγω της εμπλοκής τους ως υπουργοί στην Κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, ωστόσο, εκτιμάται ότι στο παρόν στάδιο η απόφαση που θα ληφθεί είναι ποιος θα διερευνήσει όλα όσα αναφέρονται και δεν θα γίνει αξιολόγηση για πιθανές ή μη, ποινικές διώξεις.