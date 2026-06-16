Με ιδιαίτερο προβληματισμό παρακολουθεί ο Παρκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος τα πορίσματα και τις διαπιστώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σχετικά με το Κράτος Μαφία, ενώ παράλληλα καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε διερεύνηση των συμπερασμάτων.

Η ανακοίνωση

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος παρακολουθεί με ιδιαίτερο προβληματισμό τα πορίσματα και τις διαπιστώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, τα οποία εγείρουν σοβαρά ζητήματα που άπτονται της χρηστής διοίκησης, της λογοδοσίας και της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών.

Η διασφάλιση της καλής φήμης της χώρας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στους Θεσμούς, επιβάλλουν όπως οι αρμόδιες αρχές του Κράτους προχωρήσουν σε διερεύνηση των συμπερασμάτων της Αρχής στο πλαίσιο των συνταγματικά κατοχυρωμένων διαδικασιών και με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.